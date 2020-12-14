كلوب: هذا ما جعل مباراة فولام أكثر صعوبة

اعترف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول بأنه شعر بغضب بسبب أداء لاعبيه في الشوط الأول من مباراة فولام التي انتهت بالتعادل 1-1.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد استغرقنا نصف ساعة لندخل اللقاء وهذا بالطبع يجعل المباراة أكثر صعوبة".

وأضاف "كانت هذه هي المرة الأولى التي يتواجد فيها المشجعون هنا منذ فترة طويلة، ومن الواضح أنهم خلقوا أجواء حماسية، لقد ساعدنا فولام كثيرًا في خلق هذه الأجواء".

واستطرد "من الواضح أنهم لعبوا بشكل مختلف عن الطريقة التي يلعبون بها عادة. الكثير من الكرات المباشرة، القتال على الكرات العالية وهذا النوع من الأشياء. الكثير من الركلات الحرة، أعتقد أنه كان هناك الكثير من الركلات الثابتة في الشوط الأول".

وشدد "لم أحب الأداء الذي قدمناه في النصف الأول، ولكن كان هناك الكثير من الصراخ من جميع المدربين، ثم تمكنا من العودة قليلاً لمدة 15 دقيقة في نهاية الشوط الأول وكان الشوط الثاني أفضل بكثير".

وأتم "أعتقد أنه في النصف ساعة الأولى كان من الممكن أن نخسر المباراة، في آخر 60 دقيقة كان يجب أن نفوز بها. في النهاية حصلنا على نقطة وهذا كل شيء".

في جولة تعادل الكبار، لم يستغل ليفربول الفرصة وحقق تعادلا مخيبا مع فولام.

تعادل ليفربول مع مضيفه فولام بهدف لكل فريق على ملعب "كرافين كوتيج"، ضمن مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.

سجل بوبي رييد هدف فولام، فيما أدرك محمد صلاح هدف التعادل من ركلة جزاء في الشوط الثاني.

التعادل رفع رصيد ليفربول للنقطة الـ25 ليتقاسم الصدارة مجددا مع توتنام، فيما ارتفع رصيد فولام للنقطة الثامنة في المركزالـ17.