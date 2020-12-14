تقرير: مشاكل غرفة الملابس تشتعل في أرسنال.. وتهديد من أرتيتا للاعبيه بشأن التسريبات

يبدو أن مشاكل أرسنال لا تأتي فرادى، فبعد التعادل السلبي أمام ليدز يونايتد في الدوري، اندلعت بعض المشاكل في غرفة الملابس بين اللاعبين ومدربهم ميكيل أرتيتا. وذلك حسب تقرير نشره موقع "فوتبول لندن".

وقال التقرير إن بعض لاعبي أرسنال لم يكونوا راضين عن انتقاد مدربهم العلني لزميلهم نيكولاس بيبي عقب التعادل السلبي مع ليدز يونايتد.

وأشار التقرير إلى أن عدد من اللاعبين قد انفصلوا ذهنيا عن أفكار مدربهم أرتيتا، من ضمنهم جرانيت تشاكا والذي لا يبدو سعيدا في النادي حاليا، بعدما تم استخدامه أكثر من مرة في أكثر من مركز مختلف منذ تولي أرتيتا مهمة تدريب الفريق.

وأوضح الموقع أن علاقة المدرب الإسباني مع ديفيد لويز قد انقطعت، ولم يعد الثنائي يتحدث بشكل مباشر.

وأنكر أرسنال وجود أي مشكلة بين أرتيتا ولويز، كما نفى ممثل للاعب أن تكون هناك أي خلافات مشددا على وجود علاقة طيبة بين الطرفين.

وألمح التقرير إلى أن استبعاد الثنائي سوكراتيس وميسوت أوزيل من قائمة الفريق للدوري الإنجليزي والأوروبي، كان لها أثر سلبي على الفريق.

ويأتي ذلك الأثر لأن الثنائي يُحترم بشدة في غرفة الملابس كما أن المدرب لم يكشف قط عن سبب استبعاد الثنائي من القائمة، وأثر ذلك على الحالة المزاجية للاعبين الذين شعروا أن الأجواء ليست مناسبة.

وأوضح أن عددا من وكلاء لاعبي الفريق الأول لنادي أرسنال كانوا يسربون الأخبار خاصة حول الشجار بين داني سيبايوس وديفيد لويز، وقال أرتيتا في اجتماع مع لاعبيه في لندن أنه "سيدمر" أي من كان يقف خلف تلك التسريبات.

أرسنال خسر 3 مباريات على التوالي و4 في آخر خمس مواجهات في الدوري الإنجليزي الممتاز ولم يحقق الفوز منذ انتصاره أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 1-0 في الجولة السابعة.

وخسر أرسنال 4 مباريات على ملعبه على التوالي لأول مرة منذ عام 1959، ويحتل حاليا المركز الـ15 في جدول الترتيب.

ويستعد أرسنال لمواجهة ساوثامبتون في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأربعاء.