تعرف على تقييم صلاح أمام فولام من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 11:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح يسجل ويحتفل بهدف ليفربول في فولام

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك فولام في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة 12 من المسابقة التي تعادل فيها فريقه 1-1، وسجل هدف التعادل من ركلة جزاء.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام فولام حسب الدرجات من 1 إلى 10.

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تقييم الدولي المصري تباين بين 5 و6 و7 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ5.9 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان الحارس أليسون بيكر الذي أنقذ مرماه من أكثر من فرصة خطيرة، فوصل متوسط تقييمه لـ7 درجات.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 10 أهداف، ليحتل المركز الثاني في جدول هدافي المسابقة، خلف دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون المتصدر بـ11 هدفا.

ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، يتصدر جدول المسابقة بالمشاركة مع توتنام بعد مرور 12 جولة.

ويستعد ليفربول لملاقاة توتنام في الجولة 13 يوم الأربعاء المقبل.

محمد صلاح ليفربول فولام
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