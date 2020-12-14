لامبارد: اصبروا على هافيرتز

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 11:16

كتب : FilGoal

كاي هافيرتز - تشيلسي

طالب فرانك لامبارد مدرب تشيلسي منتقدي اللاعب كاي هافيرتز بالصبر على الأخير نظرا لأنه يخوض موسمه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الإنجليزي في تصريحات صحفية:"في العصر الحالي سيتعرض أي لاعب في أي ناد للانتقاد بعد الخسارة أو إذا لم تسر الأمور معه على ما يرام، أو مرر تمريرة خاطئة. علينا حتما الصبر على هافيرتز في تشيلسي".

وواصل "هافيرتز موهوب، علينا أن نصبر عليه، ليس هو فقط، بل أي لاعب صغير يلعب في هذا الدوري السريع. امنحوه الوقت، سواء أسبوع، شهر، 6 أشهر أو سنة. أعرف ما الذي سيصل إليه".

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وانتقل هافيرتز الألماني (21 عاما) إلى تشيلسي مطلع الموسم الحالي قادما من بايرليفركوزن مقابل 80 مليون يورو.

ويعقد عشاق فريق بلوز آمالا كبيرة على لاعب منتخب مانشافت.

وشارك هافيرتز في 16 مباراة مع تشيلسي وسجل 4 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

وخسر تشيلسي بهدف ضد مضيفه إيفرتون يوم السبت ليتراجع للمرتبة الخامسة في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل تشيلسي ضيفا على ولفرهامبتون يوم الثلاثاء.

هافيرتز تشيلسي
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