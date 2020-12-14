أرتيتا: لا عذر لـ تشاكا.. تركنا لـ بيرنلي المباراة بالحصول على بطاقة حمراء

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 11:01

كتب : FilGoal

أرسنال - بيرنلي

يرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن فريقه كان الطرف الأفضل في مواجهة الأحد حتى تحصل لاعبه جرانت تشاكا على بطاقة حمراء منحت بيرنلي الأفضلية ليستغل الموقف ويخرج منتصرا بهدف.

وقال الإسباني في حواره مع شبكة سكاي سبورتس بعد المباراة:"رأيتم الأداء، كيف أراد اللاعبون الفوز، الفرص التي خلقناها، ثم تركنا المباراة بالحصول على بطاقة حمراء. سيطرنا لمدة 60-70 دقيقة وكان علينا الفوز باللقاء مبكرا".

وواصل "اللاعبون بذلوا أقصى ما لديهم، أظهورا طاقة كبيرة لكنها ذهبت للمكان الخاطئ، في هذه اللحظة (وقت الطرد) باتوا مكشوفين".

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واستمر "أقول لتشاكا مثلما قلت من قبل لـ(نيكولا) بيبي. في هذه الظروف تصبح الأمور أسوأ. أعتقد الأمر يرتبط بمدى الرغبة والطاقة في المباراة لكن لا يوجد عذر. أثق أنه سيعترف بخطأه".

وبعد طرد تشاكا بقليل سجل الضيوف هدفا عن طريق بيير-ايمريك أوباميانج لاعب أرسنال بالخطأ في مرماه، ليظل الأخير في المركز 15 بترتيب الدوري الإنجليزي ويتوقف رصيده عند 13 نقطة.

وخسر أرسنال للمباراة الثالثة تواليا في الدوري.

ويستضيف أرسنال فريق ساوثامبتون يوم الأربعاء في الجولة 13 من الدوري.

أرسنال أرتيتا
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