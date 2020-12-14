سولشاير: سجلنا التهديفي أفضل هذا الموسم.. حتى الفرق الكبيرة تدافع ضدنا

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن سجل فريقه التهديفي حاليا أفضل مما كان عليه في الموسم الماضي. وذلك في تصريحات للصحفيين.

وصرح سولشاير قائلا: "إن قارنت سجلنا التهديفي مع الموسم الماضي بنفس الوضع الحالي، فنحن أفضل".

وواصل "مع كم المباريات التي لعبناها وكم الأهداف التي سجلناها لا يهم إن كانت على ملعبنا أم لا".

وأكمل "أعتقد أن الفرق عموما والفرق الكبيرة منها، تضبط تكتيكها على الدفاع أمامنا ويكونون سعداء للخروج بنقطة والتعادل".

وتابع "هذا بالطبع تحد لنا، لكنني أعتقد أننا أثبتنا في مباريات عديدة أننا نخلق الفرص".

وأردف "سجلنا خمسة أهداف أو سبعة ضد لايبزج في مباراتين، هدفان ضد باريس سان جيرمان، لا أفكر بالطريقة التي تفكرون بها".

وأتم "أعتقد أننا سجلنا وخلقنا العديد من الفرص في لحظات بعينها لأنها تختلف بطريقة التسجيل، ضد مانشستر سيتي بدونا خطرين في الكرات الثابتة حتى".

وتعادل مانشستر يونايتد مع مانشستر سيتي سلبيا يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره شيفيلد يونايتد يوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري.