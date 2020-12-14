مرشح لرئاسة برشلونة: النادي أولا.. ميسي سيرحل إن لم يوافق على تخفيض راتبه

يرى إميلي روساود المرشح لرئاسة برشلونة في 2021 أن أحد الحلول لعلاج الأزمة الاقتصادية في النادي هو تقليص رواتب اللاعبين وعلى رأسهم الأيقونة ليونيل ميسي.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

ولا يمانع روساود رحيل النجم الأرجنتيني عن النادي إن لم يوافق على ذلك، مشيرا إلى أنه سيفعل كل شيء للإبقاء على ميسي لو اختاره الأعضاء رئيسا لبرشلونة.

وقال روساود لـARA:"سنجلس مع ميسي ونطلب منه تخفيض راتبه، الذي يعتبر غير مقبول في ظل الظروف الحالية".

وواصل "سنطلب منه التضحية، وإن لم نصل لاتفاق سيرحل".

وأتم "ميسي كتب أفضل الصفحات في تاريخ النادي، علينا تكريم أساطيرنا، لكن هناك حقيقة واقعة. لا يمكننا خداع أعضائنا. سنبذل كل جهد لنبقي عليه، لكن النادي أولا".

وتجري انتخابات النادي مطلع العام المقبل بعدما استقال المجلس السابق الذي كان يرأسه خوسيب ماريا بارتوميو.

ولم يعجب ميسي أداء الإدارة السابقة والتي يراها أدت إلى خروج برشلونة خاليا الوفاض من الألقاب في الموسم الماضي.

وأراد ميسي (33 عاما) الرحيل عن النادي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لكن كبله الشرط الجزائي الضخم في عقده.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي 700 مليون يورو.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في يونيو المقبل.