دايلي ميل: سيتي يريد هالاند خليفة لـ أجويرو

كتبت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية أن مانشستر سيتي يطمح للتعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند ليكون خليفة الأرجنتيني سيرخيو أجويرو.

إيرلينج هالاند النادي : بوروسيا دورتموند مانشستر سيتي

ولم يناقش أجويرو (32 عاما) تجديد عقده بعد مع مسؤولي سيتي، وينتهي عقد اللاعب في يونيو المقبل.

وأشارت الصحيفة منذ أيام أن صراعا منتظرا بين قطبي مدينة مانشستر على هالاند النرويجي المتألق في الدوري الألماني.

وأوضحت أن ريال مدريد بطل إسبانيا مهتم أيضا بخدمات اللاعب الأسبق لريدبول سالزبورج، لكن مشاكله المالية قد تعرقل محاولته الحصول على هالاند (20 عاما).

وتألق هالاند منذ وصوله ألمانيا في يناير الماضي قادما من سالزبورج مقابل 20 مليون يورو.

وشارك اللاعب في 32 مباراة مع دورتموند وسجل 33 هدفا وأرسل 6 تمريرات حاسمة.

ومثل هالاند منتخب النرويج في 7 مباريات وسجل 6 أهداف.

ويمتد عقد اللاعب مع دورتموند إلى 2024.