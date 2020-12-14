مواعيد مباريات الإثنين 14 ديسمبر 2020 والقناة الناقلة لقرعة ثمن نهائي الأبطال
الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 10:13
كتب : FilGoal
تختتم اليوم الإثنين الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز بمباراة سموحة وغزل المحلة في الإسكندرية.
وتنطلق المواجهة الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.
وفي الواحدة ظهرا تبدأ قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تنقلها قناة beIN الإخبارية.
وفي الدوري الإسباني يلعب سيلتا فيجو ضد قادش (10 مساء - beIN 3).
وتجري مباراة وحيدة في دوري الدرجة الثانية المصري يلعب فيها الجزيرة ضد الحمام (2:30 مساء).
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