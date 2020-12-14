مواعيد مباريات الإثنين 14 ديسمبر 2020 والقناة الناقلة لقرعة ثمن نهائي الأبطال

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 10:13

كتب : FilGoal

شعار دوري أبطال أوروبا

تختتم اليوم الإثنين الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز بمباراة سموحة وغزل المحلة في الإسكندرية.

وتنطلق المواجهة الساعة 7:30 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة أون تايم سبورتس.

وفي الواحدة ظهرا تبدأ قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تنقلها قناة beIN الإخبارية.

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وفي الدوري الإسباني يلعب سيلتا فيجو ضد قادش (10 مساء - beIN 3).

وتجري مباراة وحيدة في دوري الدرجة الثانية المصري يلعب فيها الجزيرة ضد الحمام (2:30 مساء).

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مواعيد مباريات الإثنين 14 ديسمبر 2020 والقناة الناقلة لقرعة ثمن نهائي الأبطال ساعة | الدوري المصري
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