إيفرا: هنري أغلق التلفاز عندما شاهد تشاكا قائدا لـ أرسنال
الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 00:07
كتب : FilGoal
كشف الفرنسي باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد السابق كواليس جلسة سابقة له مع الأسطورة تيري هنري لمشاهدة إحدى مباريات أرسنال.
جرانيت جاكا
النادي :
وقال إيفرا: "في يوم من الأيام دعاني هنري لمنزله من أجل مشاهدة مباراة لـ أرسنال".
وأضاف خلال تواجده في استوديو سكاي لتحليل لقاء أرسنال وبيرنلي "عندما قام هنري بتشغيل التلفاز كانت الصورة الأولى التي شاهدها هي صورة تشاكا وهو يحمل شارة قيادة أرسنال".
وتابع "هنري وقتها أغلق التلفاز وقال لي: لا يمكنني رؤية فريقي وقائده تشاكا".
Patrice Evra on Thierry Henry's take on Xhaka. #Fascinating pic.twitter.com/wAYrJWJPHn— AFCMikel (@AFCPW) December 13, 2020
تشاكا ترك أرسنال يلعب بـ 10 لاعبين امام بيرنلي منذ الدقيقة 58 بعد خروجه مطرودا بسبب الاعتداء على لاعب بيرنلي.
لعب أرسنال بـ 10 لاعبين ليخسر من جديد وللمرة الرابعة على التوالي على ملعبه، ليتجمد عند المركز الـ 15 بـ 13 نقطة فقط.