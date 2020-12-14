إيفرا: هنري أغلق التلفاز عندما شاهد تشاكا قائدا لـ أرسنال

الإثنين، 14 ديسمبر 2020 - 00:07

كتب : FilGoal

طرد جرانيت تشاكا أمام بيرنلي

كشف الفرنسي باتريس إيفرا نجم مانشستر يونايتد السابق كواليس جلسة سابقة له مع الأسطورة تيري هنري لمشاهدة إحدى مباريات أرسنال.

وقال إيفرا: "في يوم من الأيام دعاني هنري لمنزله من أجل مشاهدة مباراة لـ أرسنال".

وأضاف خلال تواجده في استوديو سكاي لتحليل لقاء أرسنال وبيرنلي "عندما قام هنري بتشغيل التلفاز كانت الصورة الأولى التي شاهدها هي صورة تشاكا وهو يحمل شارة قيادة أرسنال".

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وتابع "هنري وقتها أغلق التلفاز وقال لي: لا يمكنني رؤية فريقي وقائده تشاكا".

تشاكا ترك أرسنال يلعب بـ 10 لاعبين امام بيرنلي منذ الدقيقة 58 بعد خروجه مطرودا بسبب الاعتداء على لاعب بيرنلي.

لعب أرسنال بـ 10 لاعبين ليخسر من جديد وللمرة الرابعة على التوالي على ملعبه، ليتجمد عند المركز الـ 15 بـ 13 نقطة فقط.

في إنجلترا أرسنال
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