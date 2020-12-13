مودي عن هدف كهربا: أفشة قال لي "سيبها" فتركت الكرة معتقدا أنه زميلي

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 23:46

كتب : FilGoal

أفشة - الأهلي - المقاصة

كشف أحمد مودي لاعب مصر للمقاصة كواليس هدف الأهلي الثاني في شباكه فريقه، مشيرا إلى "كان يجب إلغاء الهدف".

وقال مودي: "في لقطة الهدف الثاني، سمعت صوت من خلفي يقول لي "سيبها" ولذلك تركت الكرة تمر".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "اعتقدت أن زميلي هو من قال لي "سيبها" ولكنني فوجئت بأنه أفشة".

أخبار متعلقة
قناة الأهلي: إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف وتحديد مدة غيابه الأهلي يعلن غياب أجايي "لفترة ليست بالقصيرة" كهربا: ما حدث بين السولية وشريف نرفزة ملعب.. وتلك تعليمات موسيماني لنا مؤتمر موسيماني: نتيجة مباراة المقاصة لا تدل على مستوى الأهلي.. وسنعمل لعلاج إهدار الفرص

وتابع "كان من المفترض أن يُلغى الهدف لأن إبراهيم نور الدين كان قريبا وسمع ما قاله أفشة".

وأشار "الموسم الماضي حدث نفس الأمر معي في لقاء الإنتاج والحكم سمع ما قاله لاعب الإنتاج ووقتها ألغى الهدف".

الأهلي انتصر على مصر للمقاصة بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأولى من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وحقق الأهلي الثلاث نقاط الأولى في مشوار الدفاع عن لقب الدوري.

وافتتح علي معلول التسجيل في الدقيقة 5 من ركلة جزاء قبل أن يعادل مروان حمدي النتيجة في الدقيقة 41، وسجل في الشوط الثاني كل من كهربا الدقيقة 66 وعمرو السولية بالدقيقة 87.

في الدوري الأهلي أفشة المقاصة
نرشح لكم
أخر الأخبار
إيفرا: هنري أغلق التلفاز عندما شاهد تشاكا قائدا لـ أرسنال 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الزمالك: نطمئن الجماهير تجديد ساسي خلال أيام قليلة 2 دقيقة | الدوري المصري
ميسي يخطف ثلاث نقاط لـ برشلونة أمام ليفانتي 9 دقيقة | الدوري الإسباني
لا خسارة اليوم.. ميلان يتعادل أمام بارما +90 21 دقيقة | الدوري الإيطالي
مودي عن هدف كهربا: أفشة قال لي "سيبها" فتركت الكرة معتقدا أنه زميلي 22 دقيقة | مصر
قناة الأهلي: إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف وتحديد مدة غيابه 49 دقيقة | الدوري المصري
هجوم أرسنال يضرب مرماه.. بيرنلي يزيد آلام أرتيتا بهدف أوباميانج 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مؤتمر إيهاب جلال: لا يجب أن أطلب من اللاعبين التعادل مع الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 باتشيكو: الدوري في الزمالك يساوي 5 ألقاب في الأهلي.. لم أر الأحمر يتعرض للأذى في مصر
قد ينال إعجابك