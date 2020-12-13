مودي عن هدف كهربا: أفشة قال لي "سيبها" فتركت الكرة معتقدا أنه زميلي

كشف أحمد مودي لاعب مصر للمقاصة كواليس هدف الأهلي الثاني في شباكه فريقه، مشيرا إلى "كان يجب إلغاء الهدف".

وقال مودي: "في لقطة الهدف الثاني، سمعت صوت من خلفي يقول لي "سيبها" ولذلك تركت الكرة تمر".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة صدى البلد "اعتقدت أن زميلي هو من قال لي "سيبها" ولكنني فوجئت بأنه أفشة".

وتابع "كان من المفترض أن يُلغى الهدف لأن إبراهيم نور الدين كان قريبا وسمع ما قاله أفشة".

وأشار "الموسم الماضي حدث نفس الأمر معي في لقاء الإنتاج والحكم سمع ما قاله لاعب الإنتاج ووقتها ألغى الهدف".











































































































































































الأهلي انتصر على مصر للمقاصة بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأولى من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وحقق الأهلي الثلاث نقاط الأولى في مشوار الدفاع عن لقب الدوري.

وافتتح علي معلول التسجيل في الدقيقة 5 من ركلة جزاء قبل أن يعادل مروان حمدي النتيجة في الدقيقة 41، وسجل في الشوط الثاني كل من كهربا الدقيقة 66 وعمرو السولية بالدقيقة 87.