الأهلي يتخطى مصيدة المقاصة ويبدأ مشوار دفاعه عن اللقب بثلاثية

تخطى فريق الأهلي مصيدة المقاصة وفاز في افتتاح مبارياته بالدوري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وحقق الأهلي الثلاث نقاط الأولى في مشوار الدفاع عن لقب الدوري.

وافتتح علي معلول التسجيل في الدقيقة 5 من ركلة جزاء قبل أن يعادل مروان حمدي النتيجة في الدقيقة 41، وسجل في الشوط الثاني كل من كهربا الدقيقة 66 وعمرو السولية بالدقيقة 87.

الشوط الأول

بدأت المباراة بهجوم مبكر من الأهلي وحصل على ركلة ركنية في الدقيقة الأولى نفذها علي معلول داخل منطقة الجزاء وشكلت خطورة كبيرة لكن تحولت لركلة مرمى.

وتوالى الشكل الهجومي للأهلي وحاول محمد شريف التسديد في اتجاه المرمى لكن محمود حمدي حارس مرمى المقاصة أبعدها ليصل إليها محمود كهربا ويحصل على ركلة جزاء بسبب تدخل حارس مرمى المقاصة.

وتأكد إبراهيم نور الدين حكم اللقاء من ركلة الجزاء بعد اللجوء لحكام تقنية الفيديو، وفي الدقيقة الخامسة نجح علي معلول في افتتاح أهداف المباراة بتسديد ركلة الجزاء على يمين محمود حمدي.

سيطر الأهلي على مجريات اللقاء عقب الهدف الأول وشكل خطورة كبيرة على مصر للمقاصة لكن وقع لاعبوه في مصيدة التسلل أكثر من مرة عن طريق محمد شريف ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد.

وعقب مرور نصف ساعة نجح لاعبو مصر للمقاصة في السيطرة على الكرة ومحاولات لإدراك التعاددل.

فشل الأهلي في قتل الشوط الأول بهدف ثان بعد اعتماد الثلاثي كهربا وأفشة وشريف على بعضهم البعض وترك الكرة في هجمة خطرة للأهلي على حدود منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 38 حصل مصر للمقاصة على ركلة ركنية مرت من جميع لاعبي الفريقين، وبعدها بدقيقة سدد حسني فتحي تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء لكن بعيد عن مرمى محمد الشناوي.

وواصل المقاصة محاولاته ليحصل على ركنية جديدة نفذت بعرضية داخل منطقة جزاء الأهلي حولها مروان حمدي إلى هدف في أقصى الزاوية اليمنى لمحمد الشناوي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

الشوط الثاني:

دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بناصر ماهر مع بداية الشوط الثاني بدلا من طاهر محمد.

مثلما كان الحال الشوط الأول تكرر في الثاني وسيطر لاعبو الأهلي من أجل التقدم مجددا.

وفي الدقيقة 48 هدف ملغي للأهلي بعد انفرد محمد شريف بحارس المقاصة وتخطاه ليسجل الهدف الثاني قبل أن يتم إلغاء الهدف بداعي التسلل والتأكد من القرار عن طريق تقنية الفيديو.

ومجددا انفرد أفشة بحارس مرمى المقاصة في الدقيقة 51 لكن تسلل جديد على لاعبي الأهلي.

سيطر لاعبو الأهلي على الربع ساعة الأولى وفي الدقيقة 63 اضاع كهربا هدفا محققا بعدما حول عرضية أرضية من معلول تجاه المرمى لكن ارتطمت بالقائم الأيمن قبل أن تخرج الكرة إلى ركلة مرمى.

واصل الأهلي هجماته وفي الدقيقة 64 أرسل عمرو السولية عرضية رائعة داخل منطقة الجزاء استلمها أفشة ومررها إلى كهربا الذي سددها أرضية على يسار محمود حمدي داخل شباك المقاصة.

واحتسب الحكم المساعد تسلل على أفشة قبل أن يلجأ إبراهيم نور الدين لتقنية الفيديو ويتم تأكيد صحة الهدف.

دفع إيهاب جلال المدير الفني للمقاصة بعد هدف الأهلي بالثلاثي هشام محمد وأسامة عزب وعماد فتحي بدلا من صلاح عاشور وحسني فتحي ومصطفى شبيطة على الترتيب.

وفي الربع ساعة الأخيرة من المباراة تنافس لاعبو الأهلي على ضياع الفرص السهلة مع تواجد المساحات في خط دفاع المقاصة.

انفرد محمد شريف من الجانب الأيمن وبجوار أفشة وكهربا وفضل التمرير لأفشة بدلا من التسديد ليتباطأ أفشة ويتدخل دفاع المقاصة وينقذ الموقف.

تكرر الأمر مجدا بعد دقيقتين في الدقيقة 77 عن طريق أفشة الذي سدد كرة قوية لكن تصدى لها محمود حمدي ببراعة.

وفي الدقيقة 81 دفع موسيماني بكل من أليو ديانج وصلاح محسن بدلا من كهربا وشريف، بينما دفع إيهاب جلال بزياد أشرف وشميلس بيكلي بدلا من مروان حمدي ورجب عمران.

وفي الدقيقة 87 قتل عمرو السولية المباراة بهدف ثالث بعد استغلال عرضية معلول الرائعة وحولها بتسديدة من مباشرة داخل المرمى.

وبعد دقيقتين أجرى الأهلي رابع تغييراته بنزول جيرالدو بدلا من محمد مجدي أفشة قبل أن يخرج ناصر ماهر البديل مصابا في الكتف ونزول أكرم توفيق بدلا منه.

واقتنص الأهلي أول ثلاث نقاط في مشوار دفاعه عن لقب الدوري.