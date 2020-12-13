كهربا: ما حدث بين السولية وشريف نرفزة ملعب.. وتلك تعليمات موسيماني لنا

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 22:16

كتب : FilGoal

عمرو السولية - الأهلي - المقاصة - محمد شريف

تحدث محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي عن انتصار فريقه الأول في الدوري، إلى جانب لقطته مع عمرو السولية ومحمد شريف.

الأهلي انتصر على مصر للمقاصة بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأولى من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال كهربا: "ما حدث بين السولية ومحمد شريف مجرد نرفزة ملعب، وانتهت في لحظتها".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة أون تايم سبورتس "هي مجرد نرفزة وتحدث مثل تلك الأمور بشكل طبيعي، والأهم أنها تنتهي مباشرة".

وتابع "الأمور انتهت في لحظتها ولذلك احتفل عمرو السولية بهدفه مع محمد شريف".

وعن الانتصار في بداية المشوار، قال كهربا: "الحمد الله على الانتصار. البدايات دائما ما تكون صعبة".

وأشار "لاعبو الأهلي يمتلكون شخصية كبيرة ويقدرون على الفصل بين البطولات. انتهينا من الاحتفالات والآن تركيزنا على الدوري ونجحنا في الانتصار في البداية".

وعن تعليمات بيتسو موسيماني له رفقة طاهر محمد ومحمد شريف، كشف كهربا: "موسيماني طلبنا بالتحرك دائما دون كرة. هذا هو الأهم ألا نثبت في مركزنا ونواصل التحرك دائما".

وأتم "نجحنا في تحقيق ما نريد والأداء سيصبح أفضل في المباريات المقبلة".

وحقق الأهلي الثلاث نقاط الأولى في مشوار الدفاع عن لقب الدوري.

وافتتح علي معلول التسجيل في الدقيقة 5 من ركلة جزاء قبل أن يعادل مروان حمدي النتيجة في الدقيقة 41، وسجل في الشوط الثاني كل من كهربا الدقيقة 66 وعمرو السولية بالدقيقة 87.

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