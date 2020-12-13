مدرب الأهلي: البدايات مهمة للغاية.. لم نصل لمستوانا ونعد الجماهير بالأفضل

تحدث سامي قمصان مدرب الأهلي عقب انتصار فريقه الأول في الدوري المصري، مشيرا إلى "البدايات مهمة للغاية".

الأهلي انتصر على مصر للمقاصة بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأولى من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال سامي قمصان: "البدايات تكون مهمة للغاية وبداية الدوري كانت قوية جدا وكل الفرق مستعدة".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "المقاصة يعد فريقا منظما مع مدير فني على مستوى كبير ونعرف جيدا أسلوب لعب الفريق وضغطنا بشكل مميز في بداية الشوط الأول ونجحنا في التسجيل ولكننا لم نستغل كل الفرص التي جاءت لنا".

وتابع "في الشوط الثاني ظهرنا بشكل أفضل واستحوذنا بشكل أفضل".

وأردف "لم نصل للمستوى الذي نريده بعد، ولكن اللاعبين معذورين بعد نهاية بطولة إفريقيا وكأس مصر بمجهود ذهني وبدني كبير للغاية".

وأكمل حدثه قائلا: "سنعود إلى مستوانا المعهود ونعد الجماهير بالظهور بمستوى أفضل وأفضل فيما هو مقبل".









































































































































































وحقق الأهلي الثلاث نقاط الأولى في مشوار الدفاع عن لقب الدوري.

وافتتح علي معلول التسجيل في الدقيقة 5 من ركلة جزاء قبل أن يعادل مروان حمدي النتيجة في الدقيقة 41، وسجل في الشوط الثاني كل من كهربا الدقيقة 66 وعمرو السولية بالدقيقة 87.