انتهت في إنجلترا - أرسنال (0)-(1) بيرنلي.. خسارة جديدة للمدفعجية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أرسنال وبيرنلي، ضمن مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق. 73 جووول أول لبيرنلي. ركنية أودعها أوباميانج في مرماه بالخطأ.

ق. 71 داني سيبايوس يشارك بدلا من لاكازيت.

ق. 58 طرد جرانيت تشاكا بعد شجار مع لاعبي بيرنلي.

ق. 51 عرضية من ويليان ومتابعة من ساكا ونيك بوب ينقذ إلى ركنية.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 28 انطلاقة من الجهة اليسرى وعرضية أرضية ساكا قابلها لاكازيت بتصويبة من أول لمسة لكن نيك بوب تصدى لها قبل أن يبعدها الدفاع.

ق. 20 عرضية من ساكا ورأسية من هولدينج فوق المرمى بقليل.

ق. 12 عرضية من أوباميانج مهدها ويليان برأسية إلى لاكازيت الذي سدد في الدفاع وارتدت له الكرة مجددا ومهدها إلى أوباميانج الذي سدد هو الآخر في الدفاع للتحول إلى ركنية.

بداية المباراة