انتهت- فولام (1) - (1) ليفربول.. تعادل مخيب

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة فولام أمام ليفربول في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق. 84 ديفوك أوريجي يشارك بدلا من محمد صلاح.

ق. 83 كورتيس جونز توغل بشدة وراوغ وسدد لكن تصدى لها الحارس.

ق. 79 جووووول التعاااادل من محمد صلاح من ركلة الجزاء.

ق. 77 ركلة جزاااء لليفربول.

ق. 61 تمريرة رائعة من فيرمينو وهندرسون ينفرد ويسدد لكن الحارس يتصدى ويحولها إلى ركنية.

ق. 46 محمد صلاح يرد بتصويبة يحولها الحارس إلى ركنية.

ق. 45 روبيرتسون يفشل في تشتيت الكرة وتصطدم بهاجم فولام ويتصدى لها أليسون.

بداية الشوط الثاني

** نهاية الشوط الأول

** ق43 صلاح يهدر هدفا محققا لـ ليفربول بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء لم تهز الشباك

** ق30 ضغط كبير جدا مع فولام

** ق25 جووووووووول هدف أول لـ فولام في مرمى ليفربول بتسديدة صاروخية من بوبي رييد

** ق18 توقف اللعب مع مطالب فولام بالحصول على ركلة جزاء ولكن الحكم وبعد العودة لتقنية الفيديو قرر احتساب ركلة ركنية.

** ق12 أليسون يتألق أمام فرصة خطيرة لـ فولام

** بعد قليل انطلاق المباراة