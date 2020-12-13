كلوب يتحدث عن تميز فابينيو في دفاع ليفربول وتأثير غياب فان دايك

تحدث يورجن كلوب مدرب ليفربول عن الأداء المتميز للاعب الوسط فابينيو في قلب الدفاع، بعدما اضطر للعب في الخلف عقب تعرض فيرجيل فان دايك لإصابة قوية ومن بعده جو جوميز.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لن أقول إن فابينيو مدافع بالفطرة، ولكنه يمتلك عقلية استراتيجية رائعة. لا أعلم في أي مركز كان يلعب في بداياته في البرازيل، ولكنه لعب كظهير أيمن كثيرًا مع موناكو ومنتخب بلاده، ولعب أيضًا كواحد من ثنائي الارتكاز".

وأضاف "لست متأكدًا إذا ما كان قد لعب في قلب الدفاع من قبل، والأغلب أنه لعب في هذا المركز. لقد ظهر بمستوى متميز للغاية كمدافع، وجميعنا رأينا تدخلاته الرائعة في المواقف الدفاعية".

وأكمل "البعض قد يقول إن إشراكه كمدافع يحرم الفريق من قدراته وإمكانياته في صناعة اللعب في وسط الملعب، ولكنه مدافع جيد أيضًا، ونحن لم نخترع مركزًا جديدًا له، فلقد شغل هذا المركز معنا في بعض المباريات من قبل، وحاليا فرضت الظروف علينا الاعتماد عليه في قلب الدفاع بصورة أكبر".

واستمر "نشكر الرب على وجوده وجويل ماتيب والآخرين كمدافعين في الفريق".

وبسؤاله عما إذا كان الأمر تطلب إقناع فابينيو باللعب في قلب الدفاع، أجاب كلوب: "لا، لم أحتج لإقناعه أو شيء من هذا القبيل. نحن نعلم أنه يستطيع اللعب في هذا المركز. كما قلت، لقد لعب في قلب الدفاع في أكثر من مناسبة في الماضي، وهذا ليس وضع جديد بالنسبة له، كما أنه يتدرب بشكل جيد".

وتابع "كان علينا أن نغير من طريقة دفاعنا قليلًا في ظل وجود شراكة دفاعية جديدة بوجود أو عدم وجود فيرجيل فان دايك. لقد لعبنا عامًا كاملًا بوجود فان دايك في التشكيل الأساسي، ولكي تتأقلم مع الوضع الجديد، تحتاج لوجود لاعبين أذكياء، ونشكر الرب أنهم معنا".

يذكر أن فيرجيل فان دايك كان قد تعرض لإصابة قوية في مباراة دربي الميرسيسايد ضد إيفرتون في أكتوبر الماضي وخضع على إثرها لعملية جراحية، ومؤخرًا عاد اللاعب الهولندي إلى مركز التدريبات لاستكمال برنامجه التأهيلي، وكان حاضرًا في مدرجات أنفيلد في المباراة التي فاز فيها الريدز على وولفرهامبتون برباعية نظيفة مساء الأحد الماضي.

وعن توجيه فان دايك النصائح لزملائه من المدافعين خلال فترة ابتعاده عن الملاعب، قال مدرب ليفربول: "حالة فيرجيل في الأسابيع الأولى التي تلت إصابته لم تكن تسمح له بالتحدث مع اللاعبين وتوجيه النصائح لهم فيما يتعلق بكيفية اللعب في قلب الدفاع. لقد عاد الآن، وكان متواجدًا في المدرجات أمام وولفرهامبتون، وهذا أمر جيد".

وأتم "اللاعبون يتحدثون مع بعضهم البعض طوال الوقت، ولكني لا أعلم فيم يتحدثون. عليك أن تسألهم لتعرف. لم أطلب من فيرجيل التحدث مع أحد في هذا الأمر، فهذه مهمتي، وأعتقد أن دفاعنا ظهر بمستوى جيد في المباريات الأخيرة".