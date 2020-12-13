تجاوز تشيلسي.. ساوثامبتون يواصل التحليق ويزيد أوجاع شيفيلد

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 16:02

كتب : FilGoal

ساوثامبتون

فاز ساوثامبتون على ضيفه شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف دون رد في ملعب سانت ماري، بالجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وسجّل تشي آدامز، وستيوارت أرمسترونج، وناثان ريدموند ثلاثية القديسين في الدقائق 34، و62، و83.

ليرفع ساوثامبتون رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث، ويتجاوز تشيلسي الذي تقهقر إلى المركز الرابع برصيد 22 نقطة.

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فيما تجمّد رصيد شيفيلد يونايتد عند نقطة واحدة في المركز 20 –الأخير- دون أي انتصار بعد خوض 12 مباراة.

ساوثامبتون واصل نتائجه الرائعة، إذ لم يخسر إلا مرة واحدة في آخر 10 لقاءات، عندما سقط في الوقت القاتل أمام مانشستر يونايتد.

من جانبه، يعد شيفيلد يونايتد أحد فريقين اثنين فقط لم يحققا أي فوز في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم حتى اللحظة، والآخر هو شالكه الألماني.

كما أكمل شيفيلد يونايتد 15 مباراة متتالية في الدوري الإنجليزي بين الموسمين الماضي والحالي دون أن يخرج بشباك نظيفة، وهو الفريق الوحيد الذي لم يحافظ على نظافة شباكه في أي مباراة بالدوري هذا الموسم.

شيفيلد يونايتد بات مهددا بمواجهة مصير مشابه لـ دربي كاونتي في موسم 2007\2008، عندما أنهى الموسم بانتصار وحيد في المشاركة الأسوأ لأي فريق بتاريخ الدوري الإنجليزي.

ويعد هذا الفوز هو الأكبر لـ ساوثامبتون تاريخيًا لـ ساوثامبتون على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، بالتساوي مع انتصار موسم 1973\1974.

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