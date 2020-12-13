مدرب أستون فيلا: كنت سأكون سعيدا حتى لو لم نفز على وولفرهامبتون

أشاد دين سميث المدير الفني لأستون فيلا بأداء لاعبيه في مباراة وولفرهامبتون التي خرج منها الفريق بفوز قاتل في اللحظات الأخيرة.

أستون فيلا الذي لعب بـ10 لاعبين بعد طرد دوجلاس لويز، انتصر بهدف أنور الغازي من ركلة جزاء +90 في مباراة الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وقال سميث في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كانت نهاية سعيدة لنا، أنا سعيد حقا لأننا حققنا هذا الفوز القاتل في الوقت الذي كنا نلعب فيه بـ10 لاعبين، وكذلك بهدوء أنور الغازي لحظة تسديد ركلة الجزاء".

وأضاف "لقد كان الأداء قتاليًا، بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، خيبة الأمل جاءت من أننا لم نخلق فرصًا كبيرة خلال المباراة".

وشدد "لعبنا مباراة صعبة، نحن مدينون كذلك للأداء الدفاعي الجيد من اللاعبين أيضًا".

الانتصار رفع رصيد أستون فيلا للنقطة 18 في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد أول 10 مباريات للفريق، علما بأن الفريق له مباراتين مؤجلتين، ضد مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.

وأكمل "أنا سعيد ببداياتنا، توقعت أن تكون المباراة صعبة، ولو كنا غادرنا بنقطة فقط كنت سأكون سعيدا أيضا".

وتابع "في المباريات العشرة التي لعبناها ليدز يونايتد فقط هو الفريق الذي استحق أن يفوز علينا".

وأتم مدرب أستون فيلا "نحن الآن في حاجة إلى الاستعداد لمواجهة بيرنلي".

ويحل بيرنلي ضيفا على أستون فيلا ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي يوم الخميس المقبل.