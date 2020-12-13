مؤتمر لجنة إدارة الزمالك: أولويتنا الحفاظ على الفريق الحالي.. ولم نتواصل مع الأهلي بشأن قضية نادي القرن

كشف هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك، أن الأولوية الآن هي الحفاظ على فريق الكرة بالنادي.

وقال إبراهيم في مؤتمر صحفي بالنادي: "اللجنة المؤقتة جاءت النادي بناء على لائحة النادي، وفقا للمادة 15، ونتعامل مع كافة شئون النادي وفقا للوائح المعمول بها".

وأردف "تم تشكيل بعض اللجان وهي اللجنة التنفيذية ولجنة الحكماء. اللجنة مهمتها هي ترتيب البيت من الداخل والحفاظ على فريق الكرة".

وأكمل "تم فصل فريق الكرة عن الأحداث التي شهدها النادي، وتم توفير مقدمات عقود اللاعبين وسيتم التجديد لعدد من النجوم".

وأوضح "لاعبو الفريق كانوا على قدر المسؤولية وظهر ذلك في الفوز المبهر على المقاولون العرب في الجولة الأولى لمسابقة الدوري".

وفيما يخص الموقف المالي أضاف أن المجلس يفكر في الاستعانة بمجلس مالي لمساعدة اللجنة المؤقتة.

وأوضح "اللجنة ستكمل مهمتها بكل قوة حتى تسليم النادي، وستعمل اللجنة على كل ما هو في مصلحة نادي الزمالك، وأود أن أوجه الشكر لجميع الجهات والأندية والجماهير التي ساندت اللجنة والنادي في الفترة الماضية".

وأضاف نائب رئيس اللجنة أنه تم تشكيل المكتب التنفيذي ولجنة الحكماء وسيكون هناك لجنة من المستشارين منهم عمر بطيشة مستشارا إعلاميا للنادي، وفوزي العريان مستشارا قانونيا للنادي، والمنظومة الإعلامية يترأسها عصام سالم، وأشرف قاسم متحدث رسمي عن قطاع الكرة، وطارق حشيش مستشارا ماليا.

وشدد إبراهيم "هناك أمور مالية تحكمنا في التعاقد مع اللاعبين الجدد والأولوية بالنسبة لنا الحفاظ على الفريق الحالي".

وأكمل "لم نتواصل مع الأهلي بشأن قضية نادي القرن، لا خلافات لدينا مع أحد ولسنا محسوبين على أحد. نحن على مسافة واحدة من الجميع".

وأردف "الأمر مازال مبكرا للحديث عن الانتخابات".

وأتم الحديث، عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية الجديد بالزمالك، والذي قال: "الاتجاه الآن التقرب واحترام المنافس ونحترم مبادرة نبذ التعصب".