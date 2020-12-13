كلوب: ترينت سيصبح قائد ليفربول في المستقبل

يتوقع يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن يكون ترينت ألكسندر-أرنولد هو أحد قادة الحمر في المستقبل، وذلك بعد ارتدائه شارة قيادة ليفربول للمرة الأولى في مسيرته.

اللاعب البالغ من العمر 22 عاما حمل شارة قيادة ليفربول في مباراة ميتلاند في سادس جولات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد قلت من قبل، هناك تشابه كبير بين الإنجليز والألمان، ولكن أعتقد أن التعامل مع قيادة الفريق يختلف كليًا عن ألمانيا".

وأضاف "أحاول فهم الأمر، على الرغم من أنني تعلمت بطريقة مختلفة طوال حياتي. المهم ليس من يرتدي شارة القيادة، ولكن كيف تتعامل مع كونك قائد، وترينت سيكون شخصًا مناسبًا في المستقبل. إنه يقوم بهذا الدور بالفعل، خاصة مع اللاعبين الأصغر منه سنًا".

وتابع "لم أختاره لأنه القائد الأفضل بين اللاعبين الحاليين، ولكنه كان أقدم لاعب في التشكيل. عندما لا يشارك أي من القادة الأربعة المعروفين، فكان من الطبيعي أن يحمل ترينت شارة القيادة".

وواصل الألماني "عندما أخبرته بالأمر، وجدت أنه يعني له الكثير. أنا سعيد من أجله، ومتأكد أنه سيصبح القائد الأول للفريق في المستقبل عندما يعتزل الآخرون".

وأكمل "إنه يحضر نفسه لهذه المسؤولية بشكل جيد، وسيمثل بصحبة عدد من اللاعبين الآخرين واجهة النادي في المستقبل".

وأتم "عندما رأيت ردة فعله، سعدت كثيرًا بالقرار الذي اتخذته، ولكنه كان قرارًا منطقيًا بالنظر إلى الفترة التي قضاها في ليفربول".