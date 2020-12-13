ريكورد البرتغالية: جوتا سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين

ذكرت جريدة ريكورد البرتغالية أن ديوجو جوتا مهاجم ليفربول سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة.

جوتا تألق منذ انتقاله إلى ليفربول الصيف الماضي قادما من وولفرهامبتون وبات عضوا أساسيا في كتيبة يورجن كلوب.

وأفادت ريكورد في تقريرها "تعرض المهاجم البرتغالي لإصابة في الركبة خلال مباراة ميتلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف التقرير "سيغيب جوتا عن الملاعب لمدة شهرين بسبب هذه الإصابة".

اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لم يسافر مع فريقه إلى لندن يوم الأحد لملاقاة فولام ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يقدم كلوب لوسائل الإعلام أحدث التطورات عن حالة لاعبه قبل أو عقب لقاء فولام.

وسجل جوتا 9 أهداف لليفربول في كل المسابقات هذا الموسم خلال 17 مباراة.

الدولي البرتغالي هو ثاني هدافي الحمر هذا الموسم، خلف محمد صلاح الذي سجل 11 هدفا في مختلف المسابقات.