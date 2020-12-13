ريكورد البرتغالية: جوتا سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 13:43

كتب : FilGoal

جوتا - ليفربول

ذكرت جريدة ريكورد البرتغالية أن ديوجو جوتا مهاجم ليفربول سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين بسبب الإصابة.

جوتا تألق منذ انتقاله إلى ليفربول الصيف الماضي قادما من وولفرهامبتون وبات عضوا أساسيا في كتيبة يورجن كلوب.

وأفادت ريكورد في تقريرها "تعرض المهاجم البرتغالي لإصابة في الركبة خلال مباراة ميتلاند الدنماركي في دوري أبطال أوروبا".

أخبار متعلقة
تقرير: اعتقال لاعب منتخب هولندا لاتهامه بطعن أحد أفراد عائلته سرقة منزل باولو روسي أثناء جنازته مدافع سيتي: يجب أن نكون سعداء بالخروج بنقطة من الدربي "أنت مُسرّب".. الباييس: كومان اتهم لاعبه أمام كل زملائه

وأضاف التقرير "سيغيب جوتا عن الملاعب لمدة شهرين بسبب هذه الإصابة".

اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا لم يسافر مع فريقه إلى لندن يوم الأحد لملاقاة فولام ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

ومن المنتظر أن يقدم كلوب لوسائل الإعلام أحدث التطورات عن حالة لاعبه قبل أو عقب لقاء فولام.

وسجل جوتا 9 أهداف لليفربول في كل المسابقات هذا الموسم خلال 17 مباراة.

الدولي البرتغالي هو ثاني هدافي الحمر هذا الموسم، خلف محمد صلاح الذي سجل 11 هدفا في مختلف المسابقات.

ديوجو جوتا ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
في غياب إنييستا.. أولسان ينطح فيسيل كوبي بالوقت القاتل ويتأهل لنهائي أبطال آسيا 15 دقيقة | آسيا
فليك بعد التعادل الثاني على التوالي: الموسم الحالي سيكون صعبا للغاية 30 دقيقة | الدوري الألماني
إيهاب جلال يسعى لتسجيل ثاني انتصار له ضد الأهلي 58 دقيقة | الدوري المصري
لو باريزيان: باريس سان جيرمان قد يخطف ديباي من برشلونة ساعة | الدوري الفرنسي
قائمة برشلونة – أومتيتي يواصل الظهور أمام ليفانتي ساعة | الدوري الإسباني
ريكورد البرتغالية: جوتا سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: اعتقال لاعب منتخب هولندا لاتهامه بطعن أحد أفراد عائلته ساعة | أوروبا
سرقة منزل باولو روسي أثناء جنازته ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طرد رمضان صبحي.. ويغيب أمام الزمالك 2 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 3 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 4 باتشيكو: الدوري في الزمالك يساوي 5 ألقاب في الأهلي.. لم أر الأحمر يتعرض للأذى في مصر
قد ينال إعجابك