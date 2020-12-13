سرقة منزل باولو روسي أثناء جنازته

تعرّض منزل باولو روسي أسطورة كرة القدم الإيطالية الراحل، للسطو أثناء تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير.

روسي توفي عن 64 عاما يوم 9 ديسمبر الماضي، وأقيمت جنازته في فيتشنزا بإقليم توسكانيا.

وذكرت وكالة "أنسا" للأنباء أن زوجة روسي اكتشفت سرقة المنزل فور عودتها.

وتحقق الشرطة في الواقعة التي عرفت سرقة مقتنيات خاصة، من ضمنها ساعة الراحل روسي.

وشهدت مباريات الدرجة الأولى والثانية وقوف دقيقة حداد على روح روسي بطل العالم 1982.

ويمتلك روسي 20 هدفا دوليا في 48 مباراة دولية مع منتخب إيطاليا.