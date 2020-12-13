فينجر: هذه نصيحتي لـ يونايتد بشأن بوجبا

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 12:14

كتب : FilGoal

بول بوجبا - مانشستر يونايتد

وجه أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق نصيحته لمانشستر يونايتد في كيفية التعامل مع وضعية اللاعب بول بوجبا الذي اقترب رحيله عن الفريق وفقا لما صرح به وكيل أعماله.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

ولاقت تصريحات الوكيل استياء في فريق الشياطين الحمر الساعي للحصول على أفضل أداء من لاعب وسطه بوجبا (27 عاما).

وقال فينجر في حواره مع ESPN:"أعتقد أن عليك أن تشرح للاعب أنه بغض النظر عن خططه المستقبلية، عليه أن يقدم كل ما لديه لفريقه الحالي".

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وواصل "هذا أفضل إعداد للمستقبل، أن تلعب جيدا في الوقت الحاضر. حين رأيت بوجبا يدخل كبديل في مباراة لايبزيج، شعرت بالأسف لأنه لم يبدأ المواجهة، لأنه صنع الفارق بمجرد دخوله".

وشارك بوجبا كبديل في مباراة لايبزيج التي خسرها مانشستر يونايتد بنتيجة 3-2 ليودع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

ويقضي بوجبا موسمه الخامس مع يونايتد، الفريق الذي رحل عنه في 2012 لينضم إلى يوفنتوس.

وتقول تقارير إن الأخير يريد استعادة بوجبا، بينما أوضحت أخرى أن اللاعب الفرنسي يسعى للانتقال إلى ريال مدريد.

وشارك بوجبا في 179 مباراة مع يونايتد وسجل 34 هدفا وأرسل 35 تمريرة حاسمة.

بوجبا مانشستر يونايتد
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