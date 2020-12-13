روي كين: لم أر أبدا هذا القدر من الأحضان بعد مباراة دربي

انتقد روي كين القائد الأسبق لـ مانشستر يونايتد، السلوك الودي للاعبين بعد نهاية مباراة الدربي.

مانشستر يونايتد تعادل أمام ضيفه مانشستر سيتي دون أهداف في ملعب أولد ترافورد، بالجولة 12 من الدوري الإنجليزي مساء السبت.

وصرّح كين عبر سكاي سبورتس: "المباراة كانت فقيرة جدا، فبالنظر للفريقين والجودة التي يمتلكانها؛ يجب عليهما إظهار الرغبة في الفوز بمباراة مماثلة".

وتابع: "إنها مباراة دربي ورغم ذلك رأينا بطاقتين صفراوين فقط. أنا لم أر هذا القدر من الأحضان والأحاديث الودية بعد المباراة".

وأكمل: "أشعر بالحيرة والغضب، عليهم أن يبحثوا عن وسيلة للفوز بالمباراة".

وواصل: "مانشستر سيتي استحوذ كثيرا على الكرة كما هو متوقع، لكن كل هجماته كانت متوقعة، التمريرات كانت عرضية وإلى الخلف".

وأضاف: "لا يمكن أن ترضى بالتعادل، عليك في كرة القدم أن تندفع لأجل الفوز".

وأتم: "في نهاية المباراة، طاقما الفريقين كانا يتبادلان الابتسامات والأحضان، واللاعبون يتحدثون فيما بينهم، لا أستوعب ذلك، فلتذهبوا فقط إلى نفق غرفة خلع الملابس".

ويشتهر كين بلقطته المثيرة للجدل خلال دربي أبريل 2001 عندما تدخّل بشكلٍ وحشي على ألف هالاند –والد إرلينج هالاند-، وساهم في إنهاء مسيرته الكروية، قبل أن يكشف لاحقا أنه تعمّد ذلك للانتقام من اتهام هالاند له بالتمثيل قبل 3 سنوات ونصف.