فان جال: فان دي بيك اتخذ قرارا خاطئا بالانتقال إلى يونايتد

انتقد لويس فان جال قرار مواطنه دوني فان دي بيك بالانتقال إلى مانشستر يونايتد.

وصرّح فان جال عبر محطة "زيجو" الهولندية: "أتمنى أن تحين لحظته، لكني لا أعتقد أنه اتخذ قرارا جيدا بالانتقال إلى مانشستر يونايتد".

وأضاف المدرب الأسبق لـ مانشستر يونايتد: "قلت ذلك مباشرةً بعد انتقاله، في وجود بول بوجبا وبرونو فيرنانديش، أين يمكن أن يلعب فان دي بيك؟".

وواصل: "هو لا يمتلك قدرات بوجبا وبرونو، والآن نرى أن بوجبا نفسه بات لا يبدأ عادةً، فأين سيلعب فان دي بيك؟".

وأتم: "أعتقد أنه كان قادرا على رؤية ذلك بشكلٍ مسبق قبل انتقاله، كان هناك الكثير من الفرق الكبيرة التي يمكن أن يلعب فيها باستمرارية أكبر، إنه فتى يمتلك قدرات كبيرة".

فان دي بيك (23 عاما) انضم إلى مانشستر يونايتد مطلع الموسم قادما من أياكس أمستردام مقابل 40 مليون يورو تقريبا.

لكن لاعب الوسط الدولي الهولندي لم يشارك أساسيا إلا مرتين في الدوري الإنجليزي، و3 مرات في دوري أبطال أوروبا، ليكون قد خاض إجمالا 664 دقيقة في مختلف البطولات حتى اللحظة هذا الموسم.