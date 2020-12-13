وفاة لاعب صنداونز في حادث سيارة

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 10:32

كتب : FilGoal

ماديشا

أعلن نادي ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي وفاة لاعبه موتجيكا ماديشا في حادث سيارة صباح الأحد في جوهانسبرج.

متجيكا ماديشا

النادي : ماميلودي صن داونز

ماميلودي صن داونز

ولقى المدافع الدولي حتفه وهو بعمر 25 عاما، ولم يعلن النادي تفاصيل أخرى عن الحادث.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين فقط من وفاة أنيلي نجكونجا لاعب الفريق في حادث سيارة أيضا.

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وكان ماديشا أحد المتوجين مع صنداونز بدوري أبطال إفريقيا عام 2016 على حساب الزمالك آنذاك.

وإجمالا، شارك ماديشا مع الفريق في 123 مباراة وسجل 6 أهداف وأرسل تمريرة حاسمة.

ومثل ماديشا منتخب بافانا بافانا في 12 مباراة وسجل هدفا وحيدا.

وآخر مباراة شارك بها كانت في 28 نوفمبر الماضي حين فاز مع صنداونز على ستيلينبوش بثلاثة أهداف دون رد في الدوري.

صنداونز موتجيكا ماديشا
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