سيزا: نفخر بكلمات الخطيب.. ولذلك السبب لم يتولى فايلر تدريب أي فريق

الأحد، 13 ديسمبر 2020 - 00:39

كتب : FilGoal

ريني فايلر - الأهلي والترسانة

شدد ديفيد سيزا المدرب العام السابق للأهلي، إبان فترة ريني فايلر المدير الفني السويسري السابق للأهلي، على فخره وزملائه بكلمات محمود الخطيب رئيس النادي في حق فايلر وجهازه.

وأشاد الخطيب بفايلر، مشددا على دوره الكبير في حصد بطولة الدوري.

وقال سيزا لأون تايم سبورتس 2: "شاهدت مباراتي نصف النهائي والنهائي. ما حققه الأهلي رائع جدا، أن يفوز بالدوري والكأس ودوري أبطال إفريقيا. عام رائع للنادي واللاعبين والإدارة والجميع".

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وأردف "في تقييمي، مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا كانت صعبة للغاية".

وشدد "هذا العام كان له خصوصية كبيرة حول العالم. كان عاما صعبا على الجميع. إصابتي بكورونا ليست السبب في رحيل فايلر، لكن الظرف كان صعبا وكنا بعيدين عن عائلاتنا".

وأكمل "كنت أشعر بالسعادة في مصر مع ناد كبير، ومن الطبيعي أن أريد البقاء مع الأهلي، ولكن الأمر يعود للمدير الفني. إذا رحل المدير الفني يجب أن يتبعه المدرب العام. لقد كان موسما رائعا وكل شيء كان رائعا في مصر".

وأوضح "نعرف أن الخطيب له تاريخ عظيم في كرة القدم وسعيدون جدا بكلماته في حقنا ونفخر بها. الكل يرى أن الأهلي ناد كبير وأمر رائع أن أعرف أنه أشاد بنا".

وأكمل "بادجي لاعب جيد، لا يوجد لاعب بهذه النوعية في مركز رأس الحربة بالأهلي، كنا نحتاج تلك الخصائص في وقتها. التنافس بين اللاعبين في الأهلي قوي جدا. بادجي يسجل ويصنع وليس من السهل على أي لاعب اللعب للأهلي لأنه ناد كبير ولاعبيه كبار".

واستدرك "مروان محسن لاعب دولي وشارك في كأس العالم. لاعب شديد الذكاء ويبذل مجهود كبير ويلعب من أجل زملائه وخلق الفرص لهم. نعرف أن يتعرض للكثير من النقد إلا أنه يلعب للفريق ويؤدي بمنتهى الإخلاص".

وأتم "ريني فايلر في سويسرا وهو يرغب في البقاء في المنزل مع عائلته في الوقت الحالي لذلك لم يبرم أي تعاقد مع أي ناد".

الأهلي ريني فايلر ديفيد سيزا محمود الخطيب
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