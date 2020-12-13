كارباخال: سجلت هدفي من أجل مارتين.. ولو خسرنا لكان الوضع معقدا

أهدى داني كارباخال لاعب ريال مدريد، هدف فريقه الثاني في شباك أتليتكو مدريد، إلى رضيعه مارتين المولود مؤخرا.

ريال مدريد قهر غريمه أتليتكو بهدفين دون رد في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة 13 من الدوري الإسباني.

وصرّح كارباخال بعد اللقاء: "انتصرنا في أسبوع معقّد للغاية، فزنا في ملعب إشبيلية، وفزنا بالنهائي أمام مونشنجلادباخ، وأخيرا أمام أتليتكو مدريد الذي لم يكن قد خسر".

وأضاف: "إنها 9 نقاط من 9 نقاط، لكننا لن نتوقّف هنا، لدينا مباراة أخرى بعد أيام أمام أتليتك بلباو وليس أمامنا خيار إلا الفوز".

وتابع: "إنه موسم غير اعتيادي دون موسم إعداد وبكثير من الإصابات، لم يكتمل فريقنا قط، لكني أعتقد أننا سنستعيد مستوانا بمرور المباريات".

وأكمل: "أعتقد أن هذا الفوز سيكون حاسما، خصوصا أننا في مرحلة مبكرة من الدوري الإسباني، ولكن لو كنا خسرنا لتفوّق علينا أتليتكو مدريد بفارق كبير من النقاط".

وأتم: "أهدي هدفي إلى طفلي مارتين".

وكان كارباخال صاحب تسديدة الهدف الثاني التي اصطدمت بالقائم وارتدت من ظهر يان أوبلاك إلى الشباك، ليُحتسَب الهدف في السجلات الرسمية باسم الحارس السلوفيني.







































ورفع ريال مدريد رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثالث من 12 مباراة، بينما تجمّد رصيد أتليتكو مدريد عند 26 نقطة في المركز الأول من 11 مباراة.

ليفوّت أتليتكو مدريد فرصة زيادة الفارق مع جاره ريال مدريد إلى 9 نقاط مع الأخذ في الاعتبار أنه لعب مباراة أقل.

وبالتالي، توقّفت سلسلة اللا هزيمة الطويلة لـ أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني عند 26 مباراة متتالية، إذ يرجع سقوطه الأخير إلى 1 فبراير 2020 أمام ريال مدريد نفسه في ملعب سانتياجو برنابيو.

أتليتكو مدريد تلقى هزيمته الأولى في الدوري هذا الموسم، بعد أن فاز في المباريات السبع الماضية.

بينما وصل ريال مدريد إلى 9 مباريات متتالية دون هزيمة أمام أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني، فاز في 4 منها وتعادل في 5.

وبات ألفريدو دي ستيفانو هو الملعب رقم 15 الذي يقام عليه دربي مدريد منذ بداية المواجهات تاريخيًا.

فرديًا، دخل سيرخيو راموس التاريخ وخاض الدربي رقم 43 كرقم قياسي، متخطيا باكو خينتو ومانولو سانشيس القائدين السابقين لـ ريال مدريد صاحبي الـ42 مباراة.

من جانبه، لعب كريم بنزيمة مباراته رقم 528 بقميص ريال مدريد، ليصير أكثر لاعب أجنبي تمثيلا للميرنجي على مدار تاريخه، ويحطم رقم روبيرتو كارلوس الذي صمد منذ 13 عاما.