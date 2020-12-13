إيفرتون يستعيد الانتصارات ويهزم تشيلسي

استعاد إيفرتون انتصاراته في الدوري الإنجليزي وحقق الفوز على تشيلسي بهدف دون رد، ضمن الجولة الـ12 من المسابقة، في المباراة التي جمعتهما بملعب جوديسون بارك.

وبعدما فشل في تحقيق الفوز في المباراتين السابقتين، فاز إيفرتون على تشيلسي ليصل إلى النقطة 20 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

بينما تجمد رصيد تشيلسي عند النقطة 22 في المركز الثالث، وبفارق 3 نقاط عن توتنام وليفربول أصحاب الصدارة قبل المواجهة المرتقبة بينهما.

هدف فوز إيفرتون جاء من ركلة جزاء في الدقيقة 22 سددها جيلفي سيجوردسون بعدما حصل عليها دومينيك كالفيرت لوين بسبب عرقلته من قبل الحارس إدوارد ميندي.

وغاب عن تشيلسي الثنائي حكيم زياش وكريستيان بوليسيتش للإصابة.

كما غاب عن إيفرتون نجمه جيمس رودريجيز.

ويستعد تشيلسي لمواجهة ولفرهامبتون في المباراة المقبلة، بينما يلعب إيفرتون ضد ليستر سيتي.