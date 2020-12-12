مدحت العدل يُعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في الزمالك

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 23:09

كتب : FilGoal

مدحت العدل - الزمالك

أعلن السيناريست مدحت العدل ترشحه على مقعد الرئاسة في انتخابات نادي الزمالك المقبلة.

انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك تنطلق في شهر نوفمبر من عام 2021.

وكشف مدحت العدل ترشحه على مقعد الرئاسة، قائلا: "نعم سأترشح في انتخابات الزمالك".

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وأضاف خلال ظهوره عبر قناة أون "قبل المشاركة في الانتخابات يجب أن أعرف كل كبيرة وصغيرة داخل النادي، لكي أقدر على تحقيق طموحات الجماهير، ويجب أن أعرف من سيتواجد في قائمتي ومن سيفيدني وكل ذلك".

وتابع "إذا شاركت في معركة بلا سلاح الأشرف لي عدم المشاركة، وهذا السلاح هو أنني لابد أن أكون في النادي".

وأوضح "من ينتخب ليس الجماهير، إذا كان صوت الشارع هو من ينتخب لنجحت وأنا "حاطط رجل على رجل" ولكن الجمعية العمومية هي التي تُصوت في الانتخابات".

وأكمل حديثه قائلا: "الجمعية العمومية لها اتجاهات وآراء مختلفة وأنا لم أشارك طوال حياتي في أي انتخابات، ومن هنا سأبدا في الفترة المقبلة الذهاب إلى النادي وسأبدا في اختيار المجموعة التي ستكون معي".

وأتم "إذا نجحت وأصبح رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لن أعمل في أي شيء لمدة 4 سنوات سوى في الزمالك. سأبتعد عن الكتابة تماما لأن الزمالك عندي في غلاوة الكتابة".

انتخابات الزمالك مدحت العدل
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