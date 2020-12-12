مسحة كورونا جديدة لـ عبد الله جمعة.. والزمالك راحة من التدريبات

كشف عبد الحليم علي مدير الكرة في نادي الزمالك أن عبد الله جمعة ظهير أيسر الفريق سيخضع لمسحة جديدة خاصة بفيروس كورونا.

وأشار عبد الحليم علي في تصريحاته مع الموقع الرسمي إلى أن المسحة الجديدة لـ عبد الله جمعة ستكون خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وفي الإطار ذاته حصل لاعبو الزمالك على راحة من التدريبات يوم الأحد، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الإثنين استعدادا لمواجهة بيراميدز.





























































































































































الزمالك انتصر على المقاولون العرب بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الأولى من الدوري المصري.(طالع التفاصيل)

وثأر الزمالك لهزيمته في الدور الثاني من الموسم الماضي ضد المقاولون، وفاز عليه بهدف خالد الحسيني الذاتي في مرماه، ومصطفى محمد.

وبدأ الزمالك طريق الاستفاقة، بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا لصالح الأهلي، والخروج من نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش، بالانتصار على المقاولون.