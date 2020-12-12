لا أزمات هُنا.. الزمالك يبدأ طريق الاستفاقة بثنائية في المقاولون

ظهر فريق الكرة في الزمالك مبتعدا تماما عن الأزمات الإدارية التي تحيط بالنادي، وانتصر بكل ثقة على المقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري بهدفين دون رد.

وثأر الزمالك لهزيمته في الدور الثاني من الموسم الماضي ضد المقاولون، وفاز عليه بهدف خالد الحسيني الذاتي في مرماه، ومصطفى محمد.

وبدأ الزمالك طريق الاستفاقة، بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا لصالح الأهلي، والخروج من نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش، بالانتصار على المقاولون في المباراة التي بدأت بضغط متبادل بين الفريقين، ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى محمود أبو السعود، أو محمد أبو جبل.

وسيطر الزمالك بنسبة كبيرة على الكرة، لتصل نسبة استحواذه إلى 69% مع مرور 15 دقيقة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 19، سدد شيكابالا كرة قوية من داخل المنطقة تصدى لها أبو السعود بثبات.

وبعد 8 دقائق، أدرك الزمالك هدف التقدم عن طريق خالد الحسيني مدافع المقاولون، بهدف ذاتي، بعدما قابل محمود علاء عرضية برأسه، تصدى لها أبو السعود، لكنها ترتطم في الحسيني وسكنت مرمى ذئاب الجبل.

الشوط الأول الهادئ انتهى بتقدم الزمالك 1-0، ولكن الشوط الثاني بدأ أقوى.

كريم مصطفى جناح المقاولون استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد، كرة ارتطمت في محمد عبد الغني وسط مطالبات من أصحاب الأرض بركلة جزاء، إلا أن حكام VAR أبلغوا جهاد جريشة بصحة قراره بعدم احتساب ركلة جزاء.





































































































ونال ساسي في الدقيقة 57 بطاقة صفراء، وبعدها نال أمير عابد إنذارا للخشونة أيضا.

وفي الدقيقة 62، أشرك عماد النحاس محمد عصام ومحمد سالم، بدلا من سيف الدين الجزيري وكريم مصطفى.

وكاد خالد الحسيني يسجل في مرماه مرة أخرى، في الدقيقة 64، حينما حول عرضية حازم إمام في قائم أبو السعود قبل فشل مصطفى محمد في متابعة الكرة.

وفي الدقيقة 64، غادر شيكابالا الملعب، وشارك في محله أشرف بنشرقي.

ومن أول لمسة، سدد بنشرقي من خارج المنطقة، في يد أبو السعود.

وفي الدقيقة 68، شارك محمد حمدي زكي على حساب داوودا.

وفي الدقيقة 73، هدد مصطفى محمد أبو السعود بعدما مرر له بنشرقي كرة خارج منطقة الجزاء وظهره للمرمى، ليراوغ ويسدد بين يدي أبو السعود.

وحل إسلام جابر بديلا لحميد أحداد في الدقيقة 76.

وتوقفت المباراة لاعتراض جهاز المقاولون بشأن أحقية فريقهم في ركلة جزاء لصالح محمد مجلي، في كرة لم يعد فيها جهاد جريشة لـ VAR.

ولعب أحمد الشيمي كرة عرضية من خطأ، ضربها محمد سالم برأسه، لكنها كانت بعيدة عن قائم أبو جبل الأيمن بسنتيمترات قليلة.

وسحب النحاس إبراهيم صلاح، وأشرك هيثم الجويني في محاولة لإدراك التعادل، فيما حل الونش بديلا لأحمد سيد "زيزو".

وفي الدقيقة 93، أنهى مصطفى محمد الأمور بهدف ولا أروع بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، بباطن القدم في المقص الأيمن لمرمى أبو السعود.