مؤتمر باتشيكو: أبحث عن الفوز وليس الأداء.. وهذا سبب عدم إشراك بنشرقي منذ البداية

تحدث جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك عن انتصار فريقه في بداية مشوار الدوري المصري، مشيرا إلى "الأهم هو الفوز".

الزمالك انتصر على المقاولون العرب بهدفين مقابل لا شيء في الجولة الأولى من الدوري المصري.(طالع التفاصيل)

وقال باتشيكو: "المواجهة كانت صعبة للغاية وكنا نعلم أننا سنواجه فريقا قويا".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "لم نبدأ المباراة بشكل جيد ولكن بعد مرور 5 دقائق عُدنا مرة أخرى حتى نهاية الشوط، وفي الشوط الثاني تراجعنا".

وتابع "الأهم هو الفوز. الفريق الذي يريد تحقيق الدوري يقوم بجمع النقاط. الدوري صعب والجميع متساوي على المستوى الفني، وأدخل كل مباراة بحثا عن الفوز وليس الأداء".

وعن سبب عدم الدفع بـ أشرف بنشرقي منذ البداية، كشف باتشيكو "بنشرقي لم يبدأ بسبب عدم الجاهزية اللازمة".

وأردف "ولكني محظوظ بامتلاكي لاعبين على أعلى مستوى".

وأشار "أوباما خاض مرانا واحدا فقط لذلك كان من الصعب مشاركته اليوم ولا أعلم مدى قدرته على المشاركة في المباراة المقبلة".

واستكمل "لدينا شيكابالا يلعب بشكل مميز في مركز صانع الألعاب، ونفس الأمر بالنسبة لـ بنشرقي وأحداد، وقد نرى لاعب آخر في هذا المركز".





























































































































































وثأر الزمالك لهزيمته في الدور الثاني من الموسم الماضي ضد المقاولون، وفاز عليه بهدف خالد الحسيني الذاتي في مرماه، ومصطفى محمد.

وبدأ الزمالك طريق الاستفاقة، بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا لصالح الأهلي، والخروج من نصف نهائي كأس مصر أمام طلائع الجيش، بالانتصار على المقاولون.