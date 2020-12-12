النقطة الأولى.. يونيون برلين يحقق تعادلا تاريخيا أمام بايرن ميونيخ

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 21:33

كتب : FilGoal

يونيون برلين - بايرن ميونيخ

تعادل بايرن ميونيخ أمام مضيفه يونيون برلين بهدفٍ لكل طرف في ملعب ألته فورستيري، بالجولة 11 من الدوري الألماني.

جريشا برومل تقدّم للفريق العاصمي بالهدف الأول بعد مرور 4 دقائق فقط، نتيجة حافظ عليها أصحاب الأرض حتى نهاية الشوط الأول.

لكن بايرن ميونيخ رفض الهزيمة وأدرك التعادل في الشوط الثاني بواسطة البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 67 بعد تمريرة كينجسلي كومان.

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ليرفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف في 2020 إلى 41 حتى اللحظة، متفوقا على كريستيانو رونالدو صاحب الـ37 هدفا، وإرلينج هالاند الذي سجل 33 هدفا.

التعادل أعاد بايرن ميونيخ إلى الصدارة برصيد 24 نقطة بفارق الأهداف عن لايبزج صاحب نفس الرصيد، فيما رفع رصيد يونيون برلين إلى 17 نقطة في المركز السادس.

وتعد تلك النقطة هي الأولى التي يحصدها يونيون برلين في تاريخه أمام بايرن ميونيخ، إذ خسر مواجهتي الموسم الماضي الذي كان الأول له بين الكبار.

بايرن ميونيخ يونيون برلين في ألمانيا الدوري الألماني
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