مؤتمر أروابارينا - عن طرد رمضان ومستوى إكرامي.. والعرض الإماراتي

صرّح رودولفو أروابارينا المدير الفني لـ بيراميدز، أن فريقه لم يظهر بالمستوى المنتظَر أمام الاتحاد، كما علّق على طرد رمضان صبحي ومستوى شريف إكرامي في ظهورهما الأول مع الفريق.

بيراميدز تعرّض لهزيمة صاعقة بهدفين مقابل هدف واحد في الوقت القاتل أمام الاتحاد، بالجولة الأولى من الدوري المصري.

وصرّح المدرب الأرجنتيني بعد اللقاء: "لم نقدّم الأداء المنتظر الذي ظهرنا به في المباريات الودية، فقدنا الكرة كثيرا، والأداء الفردي كان منخفضا. تحسننا في الشوط الثاني ولكن ليس بالصورة المطلوبة، والاتحاد استغل الخطأ الدفاعي وفاز".

وتابع خلال المؤتمر الصحفي: "الدوري لا يزال طويلا وصعبا، علينا تصحيح الأخطاء سريعا، أتحمّل مسؤولية النتيجة وما حدث في المباراة، الفريق لم يظهر بمستواه الطبيعي".

وواصل: "لا يزال الوقت مبكرا وعلينا العمل بقوة، الأداء في الملعب هو الفيصل لتحقيق الفوز، والكرة لم تنتقل بسلاسة بين أقدام اللاعبين، توجب علينا أن نكون أفضل في المباراة الافتتاحية للدوري الذي نننافس على لقبه".

وشهدت المباراة العديد من القرارات التحكيمية المهمة، رفض أروابارينا التعليق عليها: "لست منوطا بالتعليق على هدفي الاتحاد الملغيين، ولن أعلق على ركلة الجزاء التي ألغاها الحكم بعد احتسابها، سأركز على أداء الفريق، فقد ارتكبنا عدة أخطاء خصوصا في الدفاع والوسط".

وبرر أروابارينا دفعه بـ شريف إكرامي أساسيا: "إكرامي حارس مرمى ممتاز ولم يرتكب أي أخطاء، نمتلك 3 حراس من بين أفضل 6 حراس في الدوري، لدي حيرة في اختيار الحارس، وقد اخترت إكرامي لمباراة الاتحاد بعدل شديد".

وأكد: "مستوى الحراس الثلاثة واحد وأثق فيهم جدا، كل حارس يجب أن يكافح للمشاركة، تحدثت معهم عند بداية تولي المهمة وأكدت لهم أنني سأكون عادلا في اختياراتي".

وشدد: "من المستحيل تحميل إكرامي مسؤولية أي هدف، كلنا نتحمل المسؤولية وأنا كمدرب المسؤول الأول عن الخسارة".

وتابع: "أفكر جديا في المباراة المقبلة أمام الزمالك".

واعترف: "لم نستغل الأطراف بشكل جيد في المباراة ولم نستحوذ كثيرا في وسط الملعب، نحتاج إلى العمل واللعب بقوة".

وعلّق على طرد رمضان صبحي بالبطاقة الصفراء الثانية بعد المباراة: "رمضان لاعب مؤثر للغاية وقوي وعليه أن يتعلّم من الإنذار الثاني وألا يكرر ما حدث لأنه لاعب مهم للفريق، كان غاضبا لعدم احتساب ركلة الجزاء، لم أكن أتمنى غيابه عن مباراة الزمالك، لكن الكل يخطئ ويتعلّم".

لاحقا وفي تصريحات صحفية، قال أروابارينا: "لا أعرف شيئا عن عرض تدريب منتخب الإمارات، أنا في بيراميدز وأركز مع الفريق ولا أهتم بأي شيء آخر، ولدي عقد ولا نية للرحيل".