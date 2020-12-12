هذا لا يحدث كل يوم.. الاتحاد السكندري يقتل نسخة بيراميدز الجديدة في دراما نارية

دراما نارية، شهدها استاد الدفاع الجوي، حيث حقق الاتحاد السكندري أول فوز له في تاريخه على بيراميدز في الجولة الأولى من الدوري المصري.

رائعة عمار حمدي، عادلت رأسية عبد الله السعيد، الذي سجل هدفه الـ 109 في الدوري ليعادل أسطورة الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، ولكنه أهدر ركلة جزاء حصل عليها رمضان صبحي، الذي لعب أولى مبارياته بقميص بيراميدز.. هكذا كانت كل أحداث المباراة حتى دقيقتها الأخيرة!

خالد الغندور استغل عرضية عبد السميع إبراهيم في الدقيقة 96، ليسجل رأسية في شباك بيراميدز، بعد ثواني من رفض تقنية VAR قرار محمد الصباحي باحتساب ركلة جزاء لـ بيراميدز.

شريف إكرامي كذلك لعب مباراته الأولى بقميص بيراميدز، إلا أنه تلقى هدفا أكثر من رائع من عمار حمدي، وهدف متأخر للغاية من خالد الغندور.

بشعار جديد، ومدرب جديد، خسر بيراميدز مواجهته الأولى.

المباراة بدأت ساخنة، وعلى عكس المتوقع، بضغط من الاتحاد السكندري.

ففي الدقيقة الرابعة، مرر السيد سالم بينية رائعة إلى رزاق سيسيه، الذي مرر عرضية قابلها خالد قمر في المرمى، إلا أن الإيفواري كان متسللا ليُلغى الهدف.

وبعدها، لعب عبد الله السعيد كرة عرضية من خطأ قابلها محمد فاروق بالرأس، ولكنها ارتدت من محمود رزق لتصل إلى محمود وادي، الذي سددها فوق العارضة في الدقيقة السادسة.

وبعدها بدقيقة، سجل رزاق سيسيه هدف التقدم بعدما لعب محمد صبحي حارس الاتحاد كرة طولية مهدها سيسيه للسيد سالم، الذي تقدم ولعبها عرضية لخالد قمر، ليمهدها المخضرم لسيسيه الذي سدد صاروخا على يسار شريف إكرامي.

ولكن بعد دقائق من المداولة، ألغت تقنية الفيديو الهدف لأن سيسيه كان متسللا في بداية الهجمة.

وبعد إلغاء الهدف بـ 7 دقائق، وفي الدقيقة 17، سدد كريم ممدوح تسديدة صاروخية تصدى لها شريف إكرامي وحولها لركنية.

وفي الدقيقة 23، سدد رمضان صبحي من داخل منطقة الجزاء بعدما تسلم بينية السعيد، لكن محمد صبحي تصدى للكرة على مرتين.

وواصل بيراميدز الضغط، ليسدد محمود حمادة كرة بباطن القدم فوق عارضة محمد صبحي.

وفي الدقيقة 34 سجل السعيد هدف بيراميدز الأول بعد هجمة مرتدة لعبها فاروق لعبد الله، الذي مرر بدوره لمحمود حمادة الذي لعب عرضية قابلها السعيد بالرأس لتمر من فوق محمد صبحي وتعلن الهدف الأول لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 37، نال رمضان صبحي بطاقة صفراء بسبب تدخل بالكوع على محمود رزق.

لمحة مهارية جديدة من رمضان أتت في الدقيقة 39، بعدما مر من ثلاثي دفاع الاتحاد وحاول لعب الكرة "لوب" من فوق صبحي، إلا أن حارس المنتخب الأولمبي تألق أمام قائد المنتخب نفسه.

وفي الدقيقة 44، سجل عمار حمدي هدفا ولا أروع، بعدما مر بالكعب من 3 لاعبين من بيراميدز وسدد كرة ولا أقوى ولا أجمل على يمين شريف إكرامي.

الشوط الثاني كان أقل سخونة، ولكنه شهد حصول رمضان صبحي على ركلة جزاء من كريم يحيى بعد بينية من محمد فاروق في الدقيقة 51.

لكن عبد الله السعيد أهدر الركلة أمام محمد صبحي حارس الاتحاد السكندري.

وحاول رودولفو أروابارينا تنشيط الناحية الهجومية بإشراك إسلام عيسى وجون أنتوي بدلا من محمد فاروق ومحمود وادي، فيما حل خالد الغندور بدلا من عمار حمدي.

وفي الدقيقة 74، غادر محمود حمادة الملعب وحل بدلا منه أحمد الشيخ، الذي هدد مرمى صبحي بتسديدة بباطن القدم فوق العارضة.

إثارة الشوط الأول، عادت مضاعفة في الوقت بدل من الضائع.

تمريرة من عبد الله السعيد، حاول رمضان صبحي الوصول لها ولكن اشتراك عطوة معه حرمه منها، ليحتسب الصباحي ركلة جزاء لصالح بيراميدز.

ولكن في الدقيقة 94، عاد الصباحي لـ VAR وعاد عن قراره، ليطالب حسام حسن لاعبيه بالهجوم.

وبالفعل، من سلسلة من الأخطاء الساذجة من دفاع بيراميدز، وصلت الكرة للبديل عبد السميع إبراهيم الذي لعب عرضية قابلها البديل الآخر خالد الغندور، برأسية، سكنت شباك شريف إكرامي، معلنا الهدف الثاني وأول 3 نقاط للاتحاد.

ونال رمضان صبحي بطاقة صفراء ثانية في نهاية المباراة، للاعتراض على الصباحي.

video:1