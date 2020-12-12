انتهت - يونايتد (0)-(0) سيتي
السبت، 12 ديسمبر 2020 - 18:51
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي.
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نهاية المباراة بالتعادل السلبي
ق 67: خروج محرز ونزول فيران توريس
ق 48: إلغاء ركلة جزاء بداعي التسلل على راشفورد
ق 47: ركلة جزاء لمانشستر يونايتد حصل عليها راشفورد
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 35: محرز يهدر انفرادا بعد تمريرة من ستيرلينج
ق25: تمريرة رائعة من محرز تصل إلى جيسوس الذي يسدد أعلى المرمى
انطلاق المباراة
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