تشكيل دربي مانشستر - برونو وبوجبا يقودان يونايتد.. ومحرز أساسي مع سيتي

دفع أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بالثنائي بول بوجبا وبرونو فيرنانديز في تشكيل فريقه الأساسي لمواجهة مانشستر سيتي.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد سيتي في الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي، بملعب أولد ترافورد.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالآتي:

المرمى: دافيد دي خيا.

الدفاع: آرون وان بيساكا – فيكتور ليندلوف – هاري ماجواير – لوك شاو.

الوسط: سكوت ماكتوميناي – بول بوجبا – برونو فيرنانديز – فريد.

الهجوم: ماسون جرينوود – ماركوس راشفورد.

بينما جاء تشكيل مانشستر سيتي الذي يعتمد عليه جوسيب جوارديولا كالآتي:

المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – جون ستونز – جواو كانسيلو.

الوسط: رودريجو – فيرناندينيو – رياض محرز.

الهجوم: كيفين دي بروين – رحيم ستيرلينج – جابريال جيسوس.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.