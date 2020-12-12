يواصل كتابة التاريخ في الدوري.. عبد الله السعيد يعادل رقم الخطيب

واصل عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدز كتابة فصول جديدة من كتاب تاريخ الدوري المصري، بعدما افتتح أهداف فريقه في الموسم الجديد للدوري.

بيراميدز يستضيف الاتحاد السكندري في الجولة الأولى من الدوري المصري.

عبد الله السعيد افتتح أهداف بيراميدز في الموسم الجديد برأسية متقنة هزت شباك الاتحاد السكندري الذي سجل مرتين ولكن تقنية الفيديو تدخلت في المرتين وألغت الهدفين بداعي التسلل.

ووصل عبد الله السعيد لهدفه الشخصي رقم 109 في الدوري المصري، ليعادل رقم محمود الخطيب أسطورة الأهلي، كخامس أفضل هداف في تاريخ المسابقة.

السعيد سجل 23 هدفا بقميص بيراميدز و50 هدفا بقميص الأهلي و36 هدفا بقميص الإسماعيلي، ليتساوى مع بيبو صاحب الـ 109 هدفا بقميص الأهلي، ويصبح خامس أفضل هداف في تاريخ الدوري المصري.

حسن الشاذلي أسطورة الكرة المصرية يعتلي صدارة الهدافين بـ 173 هدفا يليه الأسطورة حسام حسن بـ 168 ثم السيد الضظوى بـ 127 هدفا ومصطفى رياض بـ 122 هدفا.

الفرصة مواتية لـ السعيد من أجل الانفراد بالمركز الخامس، فيحتاج لهدف واحد لتخطي الخطيب، ولكن المهمة ليست سهلة أبدا ليرتقي للمركز الرابع.