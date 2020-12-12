في غياب تريزيجيه.. الغازي يقتل الذئاب في الـ +90 بمباراة الـ 11 بطاقة

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 16:43

كتب : FilGoal

أنور الغازي - أستون فيلا- ولفرهامبتون - الدوري الإنجليزي

خطف أستون فيلا فوزا قاتلا في الـ +90 على ملعب مولينكس ستيديوم على حساب ولفرهامبتون في الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي.

أنور الغازي سجل هدف الفوز القاتل من علامة الجزاء في مباراة شهدت 11 بطاقة ملونة بين 9 صفراء و2 حمراء، وهو أكثر عددا من البطاقات المُلونة التي أشهرت الموسم الجاري في الدوري الإنجليزي.

وغاب تريزيجيه عن قائمة الفيلانز بينما تواجد أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء طيلة الـ 90 دقيقة.

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وتعرض دوجلاس لويز من أستون فيلا وجواو موتينيو من ولفرهامبتون للطرد في الشوط الثاني بعد الحصول على بطاقة صفراء ثانية.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، وشهد 4 بطاقات صفراء 3 منها للضيوف.

ومع انطلاق الشوط الثاني تعرض كونور كوادي قائد ولفرهامبتون لإصابة في الوجه، وبدّل قميصه بسبب الدماء السائلة من أنفه في الدقيقة 49.

أهدر كلا الفريقين عدة فرص في الشوط الثاني، وقبل 5 دقائق على نهاية الشوط الثاني أشهر مايك دين حكم اللقاء بطاقة صفراء ثانية للبرازيلي دوجلاس لويز.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع أشار الحكم لركلة جزاء على نيلسون سيميدو بعد تدخل داخل المنطقة.

ركلة انبرى لها الغازي وسددها بنجاح على يمين روي باتريشيو، هدف هو الرابع للهولندي صاحب الأصول المغربية منذ بداية الموسم الماضي في الوقت بدلا من الضائع.

وبعد دقيقة واحدة فقط أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية لجواو موتينيو ليخرج من الملعب ليتعادل عدد لاعبي الفريقين على أرضية الملعب.

فوز رفع رصيد أستون فيلا إلى 18 نقطة في المركز الثامن، بينما توقف رصيد الذئاب عند 17 نقطة في المركز الـ 11.

أستون فيلا ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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