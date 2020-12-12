وكيله لـ في الجول: لابا كودجو سعيد في العين ولن يرحل

كشف كريم بُلق وكيل أعمال لابا كودجو المهاجم التوجولي لفريق العين الإماراتي، بأنه لاعبه سعيد ولن يرحل عن الفريق.

وقال بٌلق في تصريحات لـFilGoal.com: "ما يٌقال عن ادعاء لابا كودجو الإصابة هو محض (كلام جرائد) لا صحة له، واللاعب سعيد في العين".

وأضاف "عقد لابا كودجو مستمر مع العين لموسمين مقبلين، والنادي يريد التمديد له لثلاث سنوات أخرى".

بٌلق أكمل "كودجو حصد جائزة هداف الدوري في الموسم الماضي، والجمهور يحبه ولا يفكر في الرحيل".

ماجد العويس عضو مجلس إدارة شركة الكرة في نادي العين الإماراتي صرح أمس الجمعة بأن لا صحة لادعاء اللاعب للإصابة من أجل الرحيل عن العين، وأن النادي الأهلي حاول ضم اللاعب في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وكيل كودجو قال في هذا الصدد "الأهلي فريق كبير والكل يرغب في اللعب له، ونفس الأمر بالنسبة لفريق العين، وكودجو لا يريد الرحيل عن العين".

وأخيرا، تحدث بٌلق عن لاعبيه في الدوري المصري، فقال "لدي أشرف بنشرقي، ومحمد أوناجم، وبدر بانون في الدوري المصري، ويوجد لاعبين مغاربة آخرين في الدوري المصري ليسوا معي".

وأتم "تألق اللاعبين المغاربة في الدوري المصري جعل الفرق تفكر في ضم لاعبين آخرين خلال الفترة المقبلة".