وكيله لـ في الجول: لابا كودجو سعيد في العين ولن يرحل

السبت، 12 ديسمبر 2020 - 11:27

كتب : أحمد شاكر

لابا كودجو - العين

كشف كريم بُلق وكيل أعمال لابا كودجو المهاجم التوجولي لفريق العين الإماراتي، بأنه لاعبه سعيد ولن يرحل عن الفريق.

وقال بٌلق في تصريحات لـFilGoal.com: "ما يٌقال عن ادعاء لابا كودجو الإصابة هو محض (كلام جرائد) لا صحة له، واللاعب سعيد في العين".

وأضاف "عقد لابا كودجو مستمر مع العين لموسمين مقبلين، والنادي يريد التمديد له لثلاث سنوات أخرى".

أخبار متعلقة
المقاصة لـ في الجول: صفقاتنا على قدر إمكانياتنا.. ونطمح للفوز على الأهلي مؤمن زكريا: حُب الناس أكبر نعمة.. الأهلي حياة ولا أجد كلمات لوصف شعوري معلول: الدوري في الأهلي "زي صباح الخير".. وهذا ما حدث في فرصة الشحات العين: الأهلي كان يرغب في ضم لابا كودجو.. وهذا ردنا على "إدعاء الإصابة للرحيل"

بٌلق أكمل "كودجو حصد جائزة هداف الدوري في الموسم الماضي، والجمهور يحبه ولا يفكر في الرحيل".

ماجد العويس عضو مجلس إدارة شركة الكرة في نادي العين الإماراتي صرح أمس الجمعة بأن لا صحة لادعاء اللاعب للإصابة من أجل الرحيل عن العين، وأن النادي الأهلي حاول ضم اللاعب في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وكيل كودجو قال في هذا الصدد "الأهلي فريق كبير والكل يرغب في اللعب له، ونفس الأمر بالنسبة لفريق العين، وكودجو لا يريد الرحيل عن العين".

وأخيرا، تحدث بٌلق عن لاعبيه في الدوري المصري، فقال "لدي أشرف بنشرقي، ومحمد أوناجم، وبدر بانون في الدوري المصري، ويوجد لاعبين مغاربة آخرين في الدوري المصري ليسوا معي".

وأتم "تألق اللاعبين المغاربة في الدوري المصري جعل الفرق تفكر في ضم لاعبين آخرين خلال الفترة المقبلة".

في الدوري الأهلي لابا كودجو
نرشح لكم
أخر الأخبار
مازن مرزوق: المنطق يقول بأن القيد سيفتح في آخر يناير 24 دقيقة | الدوري المصري
وكيله لـ في الجول: لابا كودجو سعيد في العين ولن يرحل 34 دقيقة | الدوري المصري
إبراهيموفيتش: لعبت مع باولو مالديني ونجله.. أتمنى أن ألحق الحفيد 49 دقيقة | الدوري الإيطالي
تقليص عقوبة إيقاف موراتا لمباراة واحدة 49 دقيقة | الدوري الإيطالي
تشكيل الزمالك المتوقع – فتوح أساسي أمام المقاولون العرب 58 دقيقة | الدوري المصري
المقاصة لـ في الجول: صفقاتنا على قدر إمكانياتنا.. ونطمح للفوز على الأهلي ساعة | الدوري المصري
مساعد إنريكي السابق: ميسي يشكل ضغطا على من حوله.. والبعض لا يتحمل ذلك ساعة | الدوري الإسباني
دايلي ميل: صراع منتظر بين قطبي مانشستر على هالاند ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حوار – زيزو.. عن يقين الفوز ضد الأهلي ولاعب يريده لـ الزمالك منه.. وكاميرا كارتيرون الخفية 2 فيفا يعلن القوائم النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل في 2020.. خروج صلاح 3 باتشيكو: الدوري في الزمالك يساوي 5 ألقاب في الأهلي.. لم أر الأحمر يتعرض للأذى في مصر 4 2×1.. صلاح هداف ليفربول في دوري الأبطال بالهدف الأسرع في تاريخ الريدز أوروبيا
قد ينال إعجابك