العين: الأهلي كان يرغب في ضم لابا كودجو.. وهذا ردنا على "إدعاء الإصابة للرحيل"

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 21:22

كتب : FilGoal

لابا كودجو - العين

تحدث ماجد العويس عضو مجلس إدارة شركة الكرة في نادي العين الإماراتي عن المهاجم التوجولي لابا كودجو.

وقال العويس ردا على اقتراب رحيل لابا كودجو: "هل وضع الفريق الحالي يسمح لنا بالتخلي عن لابا كودجو؟ بالتأكيد الوضع لا يسمح".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة العين "الموسم الماضي لابا كودجو كان هداف الدوري واعتبره أفضل لاعب في الموسم".

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وكشف "تحدثنا مع لابا كودجو من أجل تمديد عقده لمدة سنتين واللاعب لا يمانع وكذلك وكيله رحب بذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "لابا كودجو لاعب شهير في إفريقيا، وكان هناك أكثر من فريق يرغب في التعاقد معه من بينهم الأهلي المصري".

وعن التقارير التي خرجت وزعمت إدعاء اللاعب الإصابة للرحيل، رد العويس: "كنت حاضرا في آخر مران واللاعب كان يتدرب بشكل طبيعي، ولكن في اليوم الذي سبق المباراة لم يكن يقدر على الإطلاق على السير على قدمه".

وأوضح "اللاعب كان يعاني من آلام في الكاحل ورغم أن ذلك لم يظهر في الأشعة التي خضع لها اللاعب ولكنه كان يتألم".

وشدد "أثق في اللاعب وأثق أنه لا يدعي الإصابة أو يتهرب لأنه لاعب صريح وإذا أراد أي شيء يتحدث مع النادي".

وأتم "إذا كنت أنا لاعب كرة القدم وحصلت على عرض من الأهلي أو أي فريق آخر، أتحدث مع النادي وهكذا. ولابا كودجو يُصارحنا بشكل شيء ولذلك غير صحيح ما يقال وتكثر مثل تلك الأقاويل عندما يمر الفريق بظروف صعبة".

ويحتل العين المركز السادس على سلم ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة من 9 مباريات، بينما الشارقة في الصدارة بـ 23 نقطة.

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