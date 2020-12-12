حوار استثنائي - الخطيب يُكمل المربعات المنقوصة.. لقطة "تاريخية" مرفوضة ورسائل واضحة

عندما يقّل الظهور الإعلامي، دائما ما يكون هناك بعض النواقص في المربعات. نواقص تحتاج لوضع اللمسات الأخيرة عليها لكي تكتمل وتصبح الصورة أكثر وضوحا ودقة، ومحمود الخطيب رئيس الأهلي أكمل تلك المربعات.

محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ظهر في حوار تلفزيوني مطول عبر قناة الأهلي، لأول مرة منذ الظهور الجديد للقناة، ولأول مرة منذ فترة طويلة للغاية.

ظهور جاء معه الكشف عن كواليس جديدة تخص تعاقد الأهلي مع بيتسو موسيماني ومن قبله ريني فايلر، تخص ما دار بينه وبين اللاعبين عن نهائي القرن أمام الزمالك، تخص شعوره تجاه جماهير المارد الأحمر بعد الخسارة بخماسية أمام صن داونز، وتخص العديد من المربعات المنقوصة.

لن نُطول في سرد المقدمة، ولنبدأ سريعا في استعراض المربعات التي أكملها بيبو بلمسة تشبه لمساته لكرة القدم.

مربع 1 - جمهور الأهلي

وجه محمود الخطيب رسالة لجمهور الأهلي قائلا: "أقول لجمهورنا، شكرا على كل شيء. جمهور الأهلي، جمهور عظيم وهو الداعم الرئيسي والمحرك الأساسي لنا".

وأضاف "رأيت النجمة التاسعة من جمهور الأهلي في ملعب برج العرب في لقاء الإياب ضد صن داونز الموسم الماضي بعد الخسارة الثقيلة في الإياب".

الأهلي خسر من صن داونز ذهابا 5-0 في ربع نهائي دوري الأبطال قبل أن يكتفي بالانتصار إيابا 1-0 وسط هتافات جماهيرية ومطالبات بتحقيق لقب الدوري، وهو ما حدث في نهاية الموسم

وشرح بيبو "ما حدث من جمهور الأهلي داخل الملعب وخارجه وقتها، من دعم ومؤازرة للفريق، قولت لنفسي الله سيجعلنا نحقق تلك البطولة العام المقبل من أجل هؤلاء".

واستمر "أشكر كل من يعمل تحت مظلة الأهلي، من مجلس إدارة ومديرين وكل شخص قام بدوره. عندما يجتمع الكل ويعمل بحب، ترى النتائج دائما".

مربع 2 - لاعبو الأهلي ومجلس الإدارة

وشكر الخطيب لاعبي الأهلي قائلا: "لاعبو الأهلي رجال وأخبرتهم بسعادتي الكبيرة لأنهم نجحوا في تحقيق تلك البطولة من أجلهم ولتخلد لهم بسبب إخلاصهم".

وأكمل حديثه قائلا: "لاعبو الأهلي كانوا يستحقون تلك البطولة بسبب إخلاصهم وتحملهم الكثير من الضغوطات الفترة الماضية".

وتطرق الخطيب للحديث عن أصعب المشاكل التي تعرض لها مجلس الأهلي، قائلا: "المشاكل التي تعرض لها الأهلي كانت بفعل فاعل. كانت دائما السلبيات يتم تكبيرها للغاية، إلى جانب بعض التجاوزات والاتهامات والمهاترات ضدنا".

وأردف "الأهلي لا ينحدر أبدا لتلك الأمور وعليك أن تكون ضابطا للنفس لأنك تعمل تحت مبادئ الأهلي".

وأجاب بيبو على سؤال (هل شعرت بالحزن من رحيل بعض لاعبي الأهلي لأندية أخرى؟) قائلا: "لم أحزن، ولكني حزنت عليهم لأنه رحلوا من الأهلي".

مربع 3 - من كارتيرون وحتى موسيماني مرورا بـ فايلر

لماذا غيّر الأهلي 4 مدربين في فترة قصيرة؟ يسرد محمود الخطيب الوقائع قائلا: "كل التغييرات جاءت لظروف، ولكن الكل أكمل الموسم".

وسرد "تعاقدنا مع لاعبين جدد وجاء ذلك في فترة كارتيرون ولكنه لم يلحق تلك المجموعة، ورحل وبدأت تلك المجموعة مع لاسارتي، وبعدها وجدنا أن طبيعة الكرة المصرية والإفريقية تحتاج لتفكير بشكل مختلف".

وأفصح "ومن هنا قررنا التعاقد مع فايلر. البعض شعر بالقلق ولكننا كنا نرى أنه الأنسب وتواجد معنا وأكمل الموسم، صحيح رحل ولكن ظروف كورونا جعلت الموسم طويلا للغاية".

واستدرك "ظروف كورونا تسببت في رحيل فايلر. المدرب كان مرتبطا بشدة بأسرته وكان يحتاج للتواجد بالقرب منهم، وتسبب ذلك في جعل ذهنه يتشتت وشعرنا بكل ذلك".

وكشف "رفضت سفر فايلر قبل أن يمدد عقده وكان ذلك قبل بداية مدة الـ 10 أيام التي تسمح له وتسمح لنا بفسخ التعاقد بالتراضي، ووقتها بدأت بالحديث مع لجنة التخطيط للبحث عن البدائل".

وتابع "لجنة التخطيط في الأهلي عرضت سير ذاتية لـ 3 مدربين، أرجنتيني وبرتغالي وتشيكي لخلافة فايلر وأخبرتهم بأن الأفضل أن نتعاقد مع مدرب يعرف قارة إفريقيا جيدا".

ويُكمل "وضعنا أسماء لمدربين أجانب دربوا في قارة إفريقيا، وآخرين عرب، والسيرة الأفضل كانت لـ موسيماني لذلك أصبح الخيار رقم 1 لدينا لأسباب عديدة منها الاستقرار".

واستدل "فكرنا في التعاقد مع موسيماني كمشروع ولذلك جاء التعاقد لمدة سنتين وليس سنة".

وعن تحقيق موسيماني للثلاثية، قال بيبو "بطولة الدوري تُحسب لـ فايلر ولابد أن يحصل على حقه، ومكافأة البطولة لـ فايلر وأُرسلت له ونشكره على ذلك".

وأردف "يُحسب لـ موسيماني بطولتي دوري الأبطال وكأس مصر".

مربع 4 - نهائي القرن ضد الزمالك

نهائي قرن لن يُمحى من الذاكرة جمع بين الزمالك والأهلي على استاد القاهرة، وانتهى بفوز المارد الأحمر 2-1 بقذيفة قاتلة من محمد مجدي "أفشة".

أفشة كتب البطولة الغائبة عن الأهلي منذ 2013، لتزداد النجوم على قميص المارد الأحمر لـ 9 نجوم

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📽️ ملخص نهائي دوري أبطال إفريقيا.



🏹 الزمالك 1-2 الأهلي 🦅



مباراة مثيرة بين عملاقين حسمها أفشة في الوقت القاتل 🚀



@ZSCOfficial |@AlAhly | #TotalCAFCL | #ZSCASC pic.twitter.com/hU9CO1yyPl — دوري أبطال إفريقيا (@caf_online_AR) November 28, 2020

ولكن ماذا دار بين محمود الخطيب ولاعبي الأهلي قبل النهائي القرن؟ يُجيب بيبو "أخبرتهم أنهم الأفضل طوال الموسم وأنهم الأفضل في القارة. نحتاج للهدوء والتركيز، والهدوء والإصرار، والهدوء والقوة".

وفسر "شعرت بأن الكل "مشدود زيادة عن اللزوم" ولذلك كان من المهم للغاية أن تصل الرسالة وأطالبهم بالهدوء".

ووصف الخطيب نهائي الأهلي والزمالك بـ "شرف للكرة المصرية. فريقان كبار".

واستمر: " أشكر لاعبي الأهلي والزمالك. فريقان كبار في مصر والمباراة كانت كبيرة وفي أرض مصر".

وعن أصعب لحظة في النهائي، فجر بيبو مفاجأة قائلا: "أصعب لحظة في النهائي؟ كانت بعد هدف الأهلي الأول".

وشرح "كنت أعلم وأشعر أنه بعد الهدف الشعور سيكون صعبا على اللاعبين وإحساس الاقتراب من اللقب سيجعل اللعب يختلف، ولذلك عندما سجل الزمالك التعادل شعرت بأن ذلك أفضل وسيجعل الأهلي أفضل في الشوط الثاني وهو ما حدث".

واستعاد بيبو ذكريات الاحتفال بعد اللقب، قائلا: "بعد صافرة النهاية مباشرة كانت هناك حالة من البكاء الشديد من أعضاء مجلس الإدارة، بكاء من الفرحة، وتلك المشاعر جعلتني أتذكر ما فعلته بعد لقاء الإياب أمام صن داونز".

وأوضح "بعد نهاية الصافرة في لقاء صن داونز في الإياب والتأهل لنصف النهائي سجدت لله شكرا في المقصورة وتذكرت تلك اللقطة بعد نهاية إفريقيا فسجدت لشكر الله".

مربع 5 - اللقطة "التاريخية" المرفوضة

وعقب بيبو على لقطة "تاريخية" عندما قرر وليد سليمان إهداء الخطيب ميدالية التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وليد سليمان وفي المران الأول عقب التتويج بلقب إفريقيا، ذهب لـ الخطيب الذي كان يحضر المران ليقدم له ميدالية البطولة كهدية منه لرئيس الأهلي.

ولكن الخطيب أعاد له تلك الميدالية الآن.

ويسترجع بيبو ما فعله قائلا: "وليد سليمان قام بعمل شيء أشكره عليه جدا جدا، ولكني لا أوافق عليه".

وفسر "ميدالية البطولة من حق وليد سليمان ومن حق أولاده وأرسلتها له من جديد ومعها هدية خاصة. الميدالية من حقه ولابد أن يُعلقها في منزله ويفرح بها أولاده وأحفاده".

مربع 6 - مؤمن زكريا

كان بطل مشهد النهاية ورفع لقب إفريقيا، ومن قبله الدوري، ومن قبلهما بطولات حققها بنفسه كلاعب في الأهلي والزمالك.. هنا نتحدث عن مؤمن زكريا.

مؤمن، الذي نتمنى له جميعا السلامة والتعافي والعودة من جديد للملاعب، لا يتوقف عن فعل الخير أيضا!، حسبما كشف الخطيب.

وكشف الخطيب: "سيكون هناك زيارة قريبة لمجموعة من لاعبي الأهلي لوالد محمد عبد الوهاب، وعندما علم مؤمن زكريا ذلك فأراد الذهاب معهم".

واستمر "جميع من ينتمي لـ الأهلي لابد أن يقف معه النادي دائما. تحدثت قريبا مع والدة محمد عبد الوهاب، وتحدثت كذلك مع شقيقه للاطمئنان عليه".

محمد عبد الوهاب رحل عن عالمنا في أغسطس من عام 2006 في فاجعة أبكت الجميع، وليس فقط جماهير الأهلي.

واستدرك "أما ما يخص التأخر في صرف عقد مؤمن زكريا، فالأمر كان بسبب تأخر الحصول على موافقة لذلك. عقد مؤمن لمدة 3 سنوات وكان يجب الحصول على موافقة وزارية لصرف عقده بالكامل، وهو ما حدث في النهاية".

وأردف "هذا حق مؤمن زكريا. حقه بالكامل ويستحقه، ونتابع في الوقت الحالي حالته وإمكانية سفره لإنجلترا أيضا لوجود أحد الأطباء يدرس الحالة. أتمنى عودته قريبا".

مؤمن زكريا يغيب عن الملاعب منذ قرابة العام ونصف العام بسبب حالته الصحية.