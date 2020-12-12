بسلاحه الأقوى هذا الموسم.. كرات وست هام الثابتة تقوده للفوز أمام ليدز يونايتد

نجح فريق وست هام يونايتد في قلب تأخره أمام ليدز يونايتد للفوز بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة.

سجل ماتيوز كليتش هدف ليدز الوحيد، فيما سجل الثنائي توماس سوسيك وأنجلو أوجبونا هدفي وست هام.

بداية المباراة كانت مشتعلة، إذ أن لمسة سيئة من سيباستيان هالر سمحت لليام كوبر لاعب ليدز أن يرسل باتريك بامفورد في انفراد أمام لوكاس فابيانسكي الذي انزلق أرضا وأسقط اللاعب.

قرر الحكم احتساب ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة وأنذر الحارس. اتجه كليتش لتسديد الكرة لكنه أهدرها في الدقيقة الرابعة، لكن تقنية حكم الفيديو تدخلت لكي تراجع اللقطة على أساس أن الحارس تقدم قبل تنفيذ الركلة.

بعد دقيقة من مراجعة اللقطة وربما أكثر، قرر الحكم إعادة ركلة الجزاء، هذه المرة سجلها كليتش ليكون الهدف الأول لليدز يونايتد.

وكاد وست هام أن يتعادل في الدقيقة العاشرة، بعد انطلاقة من جارود بوين الذي تحصل على ركنية، تم تحويلها إلى ركنية جديدة، وفي الثانية أبقى بابلو فورناليس على الكرة وأرسلها بطريقة جميلة إلى منتصف المنطقة، لكن هالر لم يرسل الرأسية بطريقة مناسبة ليتصدى لها إيان ميلييه.

وانطلق ديكلان رايس في الدقيقة 13 في مساحة أمامه ومرر الكرة إلى بوين على الجانب الأيمن والذي أرسل عرضية بدوره إلى سيباستيان هالر مجددا، لكنه لم يتمكن من تحويلها إلى هدف.

وسجل سوسيك هدف التعادل في الدقيقة 25 من عمر اللقاء، بعد ركنية نفذها بوين ببراعة، في ظل رقابة من ستيوارت دالاس لاعب ليدز يونايتد.

وكاد سعيد بن رحمة أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 32 بعد مهارة رائعة منه وانطلاقة على حافة منطقة الجزاء وتسديدة، لكنها مرت بسلام على مرمى ميلييه.

ولعب لوك أيلينج تمريرة رائعة من الخلف في الدقيقة 48 وصلت إلى جايمي شاكيلتون الذي أرسل الكرة إلى بامفورد الذي سدد من على بعد 18 ياردة لكنها مرت بسلام على مرمى فابيانسكي.

وسجل أوجبونا هدف الفوز لوست هام يونايتد في الدقيقة 80 بعد ركلة حرة مباشرة نفذها آرون كريسويل ببراعة ليسكنها المدافع الإيطالي في مرمى ليدز ليسجل هدف التقدم ومن ثم الانتصار لفريقه.

وأصبح وست هام يونايتد أكثر فريق يسجل من الكرات الثابتة (عدا ركلات الجزاء) بعدد 8 أهداف بالتساوي مع تشيلسي هذا الموسم في الدوري الإنجليزي.

واستقبل ليدز يونايتد 7 أهداف من كرات ثابتة أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتساوي مع ليستر سيتي.

ورفع وست هام رصيده من النقاط إلى 20 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ليدز يونايتد عند 14 نقطة في المركز الـ14.