موسيماني: فايلر قام بعمل كبير.. ونحتاج لثنائي من طراز خاص لمونديال الأندية

أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بالسويسري ريني فايلر مدرب المارد الأحمر السابق والذي ساهم في تحقيق الفريق لبطولة إفريقيا.

وقال موسيماني: "فايلر قام بعمل كبير في الأهلي وهو من وضعنا في نصف النهائي، صحيح أنه لم يكمل المسيرة ولكنه قام بعمل كبير".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الأهلي "قرار التعاقد معي ليس بالقرار السهل لكي يتخذه الأهلي. قرار كبير ويحتاج لثقة كبيرة ولذلك أشكر دائما محمود الخطيب رئيس الأهلي".

وتابع "أشكر الخطيب وأشكر مجلس الإدارة الذي يثق في قرارات الخطيب. القرار كان صعبا والتحدي كان صعبا".

واستمر "الخطيب رأى أنني أقدر على جلب لقب إفريقيا لـ الأهلي، هو أسطورة وشاهدت مباراته وأهدافه وعلى الجانب الشخصي هو شخص متواضع جدا، وليس سهلا أن تجد أسطورة مثله بهذا التواضع".

وعن المشاركة في كأس العالم للأندية، قال موسيماني "آخر مرة شارك الأهلي كان بعد بطولة 2013 وكرة القدم تغيرت كثيرا. الكرة في آسيا تغيرت وتطورت كثيرا".

وأوضح "الكرة في آسيا تطورت وقاموا بالعديد من الاستثمارات وتعاقدوا مع أسماء كبيرة مثل تشافي وكازولا وغيرهما".

واستكمل "البطولة ستكون صعبة جدا وتحديدا مع وجود بايرن ميونيخ. البطولة هي الأصعب ونحن نحتاج للتعامل معها بشكل خاص، ونحتاج للتعاقد مع اثنين من طراز خاص جدا".

وأردف "هذا لا يعد تشكيكا في لاعبينا، نحن نمتلك مجموعة مميزة جدا ولكن كأس العالم سيكون تحديا كبيرا لنا".

وأشار "بالطبع إذا سألت أي مدرب سيقول لك أنه يريد تحقيق كأس العالم للأندية ومن حق الجماهير أن تكون بهذا الطموح ولكن علينا أن نكون واقعين أيضا".

وأتم "كل ما أتمناه أن يفوز الأهلي دائما وأن يقدم كرة قدم جميلة".