معلول: الدوري في الأهلي "زي صباح الخير".. وهذا ما حدث في فرصة الشحات

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 23:25

كتب : FilGoal

علي معلول - الأهلي - إنبي

كشف علي معلول لاعب الأهلي عن كواليس فرصة حسين الشحات الضائعة أمام الزمالك.

وقال معلول عبر سي بي سي: "أمام صنداونز سنحت لي نفس الفرصة، وسجلت منها الهدف بنفسي".

وتابع: "لكن في النهائي كل كرة تكون بحساب ويجب أن أضمنها، وشعرت أنني لو سددت فقد أسجلها أو لا أسجلها".

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وأكمل: "لحظتها وجدت الشحات في موقف أفضل يسمح له بالتسجيل بنسبة 100%، فممرت الكرة له، لكن ما حدث نصيب".

وتحول معلول للحديث عن سيطرة الأهلي المحلية: "لقب الدوري بالنسبة للأهلي زي صباح الخير، أنا ألعب في الأهلي منذ 4 سنوات، فزت خلالها بالدوري 4 مرات".

واسترجع انتقاله إلى الأهلي: "كنت رافضا لفكرة الرحيل عن الصفاقسي، فقد قضيت بين صفوفه 8 سنوات رائعة وكنت قائدا للفريق وفزت معه بالألقاب".

وأتم: "كان قرارا صعبا، لكن بعد التفكير انتقلت إلى الأهلي ولم أندم أبدا، لا أحد يندم على الانتقال إلى الأهلي".

علي معلول
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