معلول: الدوري في الأهلي "زي صباح الخير".. وهذا ما حدث في فرصة الشحات
الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 23:25
كتب : FilGoal
كشف علي معلول لاعب الأهلي عن كواليس فرصة حسين الشحات الضائعة أمام الزمالك.
علي معلول
النادي : الأهلي
وقال معلول عبر سي بي سي: "أمام صنداونز سنحت لي نفس الفرصة، وسجلت منها الهدف بنفسي".
وتابع: "لكن في النهائي كل كرة تكون بحساب ويجب أن أضمنها، وشعرت أنني لو سددت فقد أسجلها أو لا أسجلها".
وأكمل: "لحظتها وجدت الشحات في موقف أفضل يسمح له بالتسجيل بنسبة 100%، فممرت الكرة له، لكن ما حدث نصيب".
وتحول معلول للحديث عن سيطرة الأهلي المحلية: "لقب الدوري بالنسبة للأهلي زي صباح الخير، أنا ألعب في الأهلي منذ 4 سنوات، فزت خلالها بالدوري 4 مرات".
واسترجع انتقاله إلى الأهلي: "كنت رافضا لفكرة الرحيل عن الصفاقسي، فقد قضيت بين صفوفه 8 سنوات رائعة وكنت قائدا للفريق وفزت معه بالألقاب".
وأتم: "كان قرارا صعبا، لكن بعد التفكير انتقلت إلى الأهلي ولم أندم أبدا، لا أحد يندم على الانتقال إلى الأهلي".