معلول: الدوري في الأهلي "زي صباح الخير".. وهذا ما حدث في فرصة الشحات

كشف علي معلول لاعب الأهلي عن كواليس فرصة حسين الشحات الضائعة أمام الزمالك.

وقال معلول عبر سي بي سي: "أمام صنداونز سنحت لي نفس الفرصة، وسجلت منها الهدف بنفسي".

وتابع: "لكن في النهائي كل كرة تكون بحساب ويجب أن أضمنها، وشعرت أنني لو سددت فقد أسجلها أو لا أسجلها".

وأكمل: "لحظتها وجدت الشحات في موقف أفضل يسمح له بالتسجيل بنسبة 100%، فممرت الكرة له، لكن ما حدث نصيب".

وتحول معلول للحديث عن سيطرة الأهلي المحلية: "لقب الدوري بالنسبة للأهلي زي صباح الخير، أنا ألعب في الأهلي منذ 4 سنوات، فزت خلالها بالدوري 4 مرات".

واسترجع انتقاله إلى الأهلي: "كنت رافضا لفكرة الرحيل عن الصفاقسي، فقد قضيت بين صفوفه 8 سنوات رائعة وكنت قائدا للفريق وفزت معه بالألقاب".

وأتم: "كان قرارا صعبا، لكن بعد التفكير انتقلت إلى الأهلي ولم أندم أبدا، لا أحد يندم على الانتقال إلى الأهلي".