معلول يكشف عن خطة موسيماني في الهدف الأول أمام الزمالك.. "فتحنا الطريق للسولية"

كشف علي معلول لاعب الأهلي عن خطة مدربه بيتسو موسيماني التي أدت إلى تسجيل الهدف الأول في الزمالك بنهائي القرن.

معلول صنع هدف الأهلي في الانتصار التاريخي 2-1 على الزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا، وسجّله عمرو السولية بضربة رأسية.

وقال معلول عبر سي بي سي: "تدرّبنا على هدف السولية كثيرا مع موسيماني".

وأضاف: "أفضل لاعب في ألعاب الهواء لدينا هو مروان محسن، وبالتالي سيراقبه أفضل لاعب في الرأسيات بالزمالك".

وتابع: "ثاني أفضل لاعب لدينا هو ياسر إبراهيم، وبالتالي سيراقبه ثاني أفضل لاعب في الزمالك، وهكذا...".

وأكمل: "أقل لاعب في الرأسيات هو عمرو السولية، وبالتالي سيراقَب من لاعب لا يجيد ألعاب الهواء، وخطتنا كانت أن نفتح له الطريق للتسجيل بتحركاتنا".

وأتم: "هكذا سجلنا الهدف بعد تدريب متكرر على التحركات ودقة العرضية".

واعترف معلول أنه كان خائفا من عدم خوضه نهائي 2020 أمام الزمالك، بعد أن غاب عن نهائي 2017 و2018 للإصابة.

وقال: "شعرت إن هناك شيء غريب وكنت خائفا من الغياب عن مباراة الزمالك، خصوصا بعد إصابتي قبل مباراة الإياب أمام الوداد".

"حتى عند نزولي الملعب يوم مباراة الزمالك كنت خائفا من أن أصاب أثناء الإحماء، لم أرد الغياب عن نهائي ثالث".

وعلّق معلول على الفيديو الذي التُقِط له في أرض الملعب بعد التتويج أثناء حديثه مع نجله كريم.

وقال معلول: "نجلي رأى ميدالية الكونفدرالية التي فزت بها مع الصفاقسي، فقال لي أريد ميدالية مثلها".

وأتم: "ولذلك وعدته بالفوز بالميدالية وتحدثت إليه بعد المباراة لإهدائها له".