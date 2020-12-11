فينيسيوس: حاولوا عضي في أول دربي أمام أتليتكو مدريد

الجمعة، 11 ديسمبر 2020 - 21:03

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور

استرجع فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد كواليس "تعرضه للعض" خلال مواجهة أمام أتليتكو مدريد (ب) قبل أكثر من عامين.

فينيسيوس خاض بعض المباريات مع ريال مدريد كاستيا في بداية انضمامه للميرنجي، أشهرها تلك التي انتهت بالتعادل 2-2 في سبتمبر 2018.

وقال فينيسيوس عن تلك المباراة: "مباراتي الثانية عند وصولي إلى مدريد كانت مع فريق كاستيّا أمام رديف أتليتكو مدريد".

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وأضاف في وثائقي عبر حسابه على إنستجرام: "ظننت أن الندية أكثر بين الفريقين المحترفين، لكنهم ارتكبوا في حقي مخالفات أكثر من 20 مرة، بل أرادوا عضي حتى".

وأكمل: "في البداية ظننت أنه لم يحدث شيء، لكني شاهدتها في الفيديو".

وتابع: "كلما خضنا مباراة الدربي أتذكر هذه اللقطة لأنه مشهد غير اعتيادي تماما".

وواصل: "المدينة بأكملها تتوقف لمشاهدة المباراة، إنها ندية قصوى، أتليتكو مدريد يحاول دائما الفوز على ريال مدريد الأعظم".

وأتم: "لم أخسر قط أمام أتليتكو، وأتمنى أن يتواصل ذلك الأمر لما تبقى من مسيرتي".

اللقطة حدثت في الدقيقة 82 من المباراة عندما قام تاتشي قائد أتليتكو (ب) بعض فينيسيوس في رأسه أثناء سقوط الأخير على أرض الملعب في المواجهة التي شهدت تسجيله هدفي فريقه.

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