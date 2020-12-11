سكاي ألمانيا: تمت.. لايبزج يخطف سوبوسلاي من ريال مدريد

سيكون دومينيك سوبوسلاي لاعبا جديدا في لايبزج الألماني بحلول الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم ارتباط اسمه بـ ريال مدريد في الأيام الماضية.

شبكة "سكاي ألمانيا" أفادت أن لاعب وسط سالزبورج النمساوي فضّل الانتقال إلى لايبزج، مفضلا الفريق الألماني على عروض أرسنال وميلان وريال مدريد.

وأفاد التقرير أن الاتفاق المادي تم بين كافة الأطراف ويتبقى فقط توقيع اللاعب بالإضافة إلى بعض التفاصيل النهائية.

يأتي ذلك بعد أن تواجد كريستوف فرويند المدير الرياضي لـ سالزبوج في لايبزج الأسبوع الماضي للتفاوض بشأن الصفقة.

ومن المنتظَر أن يكون الإعلان الرسمي للصفقة قبل فترة أعياد الميلاد.

وامتلك سوبوسلاي شرطا جزائيا في عقده مع سالزبورج يبلغ 25 مليون يورو.

واختار اللاعب مواصلة عملية التطور في نادي لايبزج تحت قيادة المدرب يوليان ناجيلسمان.

ويرتبط ناديا لايبزج وسالزبورج بعلاقة قوية، إذ يتبعان نفس الشركة الأم: ريد بول.

ويطمح لايبزج إلى تقديم موسم أوروبي قوي كما فعل العام الماضي بوصوله إلى المربع الذهبي لدوري الأبطال.

وتأهل لايبزج هذا الموسم ثانيا من المجموعة الحديدية التي ضمت باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد أيضا.

سوبوسلاي (20 عاما) يعد الموهبة العالمية المقبلة في سماء الكرة المجرية، إذ قاد منتخب بلاده إلى نهائيات اليورو بهدفٍ قاتل في شباك أيسلندا قبل عدة أسابيع.

وشارك لاعب الوسط المجري في 19 مباراة مع سالزبورج هذا الموسم، سجّل خلالها 8 أهداف وصنع 9.

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